Игроки Вереса готовы согласиться на продление контрактов при повышении зарплаты в 2 раза, сообщает meta-ratings.

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Футболисты аргументируют это тем, что уровень их зарплат не изменился со времен участия в Первой лиге и удерживается в пределах от 30 до 50 тысяч гривен в месяц. Есть и премиальные в случае победы – 500 тысяч гривен в команду, а в 300 тысяч оценивается ничья с соперниками, которые представляли Украину в еврокубках. Таким образом, у ровенцев одна из самых низких зарплат в УПЛ

Боссы Вереса взяли время на раздумья, но если не получится найти компромисс, то команду уже летом могут покинуть не менее 10 игроков. Добавим, что ровенчане занимают 9 место в чемпионате, имея в активе 23 пункта.

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