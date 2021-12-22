"В плане трансферной политики мы ежедневно в связи с главным тренером и спортивным директором. Мы решили увеличить бюджет клуба в нынешнем сезоне на 5 млн гривен. Это позволит нам пригласить зимой двух опытных игроков и трех молодых и перспективных исполнителей. Нам нужны дополнительные ресурсы для комплектования состава.

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Хочу сказать, что представитель наблюдательного совета клуба, Жерар Хофман, сейчас плодотворно работает с потенциальными новичками для команды в Великобритании. На зимние сборы с Вересом поедет молодой опорный полузащитник. Это воспитанник академии английского Ливерпуля. Возможно, он станет хорошим усилением для нас. Но решающее слово будет за главным тренером. Мне нравится идея омоложения команды. Мы будем искать таланты, но за разумные деньги", – цитирует Надеина официальный сайт Вереса.

Добавим, что личность потенциального новичка не раскрывается. Верес занимает девятое место в УПЛ, имея в активе 23 очка.

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