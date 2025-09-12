Полузащитник Блерон Красничи был близок к переходу в ровенский Верес, но решил продолжить карьеру в Словакии.

Прошлым летом Верес искал квалифицированную замену Яго Сикейре, а наибольшее внимание ровенчан привлек экс-хавбек Шальке Блерон Красничи, сообщает Inside UPL.

23-летний игрок даже приезжал в Украину с семьей, ознакомился с условиями и пообщался с тренерским штабом, после чего вернулся домой, чтобы принять решение. Но в итоге, Красничи выбрал предложение словацкого Татрана.

К слову, Блерон уже дебютировал за новую команду и успел отметиться ассистом в первом же матче.

