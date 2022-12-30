Ровенчане продолжат искать точечное усиление по всему миру.

Верес рассматривает возможность приглашения капитана казахского Каспия Тараса Бондаренко, сообщает SportArena.

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Главным конкурентом ровенчан является запорожский МФК Металлург, в котором защитник начинал профессиональную карьеру в 2008 году.

Напомним, 30-летний Бондаренко успел поиграть за Полтаву, Авангард, сербские Металац и Раднички (став серебряным призером), казахские Окжетпес и Каспий. Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро

К слову, Каспий в прошлом сезоне финишировал на девятой строчке чемпионата Кахастана. Верес ушел на зимнюю паузу на десятом месте турнирной таблицы УПЛ, а Металлург попал в чемпионскую группу, в которой побореться за выход в элиту.

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