Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. Результаты и обзоры - на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Кудривка – Верес – 0:1

Гол: Ндукве, 90

Буковина – Металлист – 4:0

Голы: Кольцов, 60, Андрейчук, 99, Груша, 107, Бойчук, 109

Верес официально объявил об историческом трансфере

Верес минимально обыграл Кудривку. Ровенчане владели преимуществом на протяжении игры, неоднократно угрожали воротам соперника, но долго не могли пробить голкипера.

Победный мяч на последней минуте забил Денис Ндукве после блестящей передачи Максима Смияна. Для "полтавского Анри" это был дебютный мяч за ровенчан.

Сегодня в 17:00 команда проведет еще один спарринг – против Колоса-2 на стадионе имени Владимира Мельника в Обухове.

Буковина завершила учебно-тренировочный сбор на Закарпатье разгромной победой над Металлистом – 4:0. Контрольный матч в Ужгороде прошел в формате четырех таймов по 30 минут, и подопечные Сергея Шищенко уверенно владели инициативой на протяжении всей игры. Голами в составе черновчан отметились Кольцов, Андрейчук, Груша и Бойчук.

Следующий спарринг "желто-черные" проведут во вторник, 15 июля, против Эпицентра. Матч состоится в Каменце-Подольском.

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