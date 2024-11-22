31-летний полузащитник договорился о расторжении контракта с клубом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба ривненчан.

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Летом этого года защитник присоединился к команде Олега Шандрука как свободный агент, подписав однолетний контракт. Во второй части предыдущего сезона он также выступал за Верес на правах аренды.

Морозко является воспитанником киевского Арсенала. В своей карьере он играл за Севастополь, Диназ, Колос, где провел шесть лет, способствуя повышению команды до Премьер-лиги из чемпионата области, за что получил прозвище "украинский Варди". Также он выступал за Полесье.

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