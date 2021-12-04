Верес – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ
Ровенский Верес принимает киевское Динамо в матче 17-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Верес – Динамо на "Футбол 24", стартует в 14:00. Игру показывают канал "Футбол 2" и портал oll.tv (при наличии платной подписки). Киевлянам нужно догонять Шахтер,который накануне разбомбил Львов. Команда Юрия Вирта находится в середине турнирной таблицы – 8 место и 22 очка в активе.
Верес – Динамо: анонс матча УПЛ
Составы команд:
Верес: Когут, Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Пасич, Сергийчук
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич, Гармаш
Стартовий склад «біло-синіх» на матч проти «Вереса»! pic.twitter.com/dhg2O6qDf6— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 4, 2021