Ровенский Верес принимает киевское Динамо в матче 17-го тура УПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Верес – Динамо на "Футбол 24", стартует в 14:00. Игру показывают канал "Футбол 2" и портал oll.tv (при наличии платной подписки). Киевлянам нужно догонять Шахтер,который накануне разбомбил Львов. Команда Юрия Вирта находится в середине турнирной таблицы – 8 место и 22 очка в активе.

Верес – Динамо: анонс матча УПЛ

Составы команд:

Верес: Когут, Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Пасич, Сергийчук

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич, Гармаш