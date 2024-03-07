Верес принимает Динамо в 20-м туре УПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Верес – Динамо стартует на стадионе Авангард в Ровно в 18:00. Киевляне выиграли все 6 матчей под руководством Александра Шовковского и занимают 4 место турнирной таблицы, имея 34 очка при трех поединках в запасе. Верес находится в зоне прямого вылета. У команды Олега Шандрука 12 пунктов, предпоследняя позиция и три очка отставания от зоны переходных матчей.

Верес – Динамо: анонс матча УПЛ

Это первая встреча команд в сезоне 2023/24. Матч 5-го тура, который должен был состояться в Киеве, перенесли. Эту игру на поле Динамо киевляне и ровенчане еще не сыграли.

Где смотреть матч Верес – Динамо? Онлайн-трансляция игры доступна на UPL.TV. Следить за основными событиями поединка чемпионата Украины можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Верес: Когут, Шевченко, Сезар, Кучеренко, Морозко, Банада, Кучеров, Шастал, В. Шарай, Гайдучик, Мрвалевич.

Динамо: Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат.