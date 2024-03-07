Матч Верес – Динамо пройдет в Ровно на стадионе "Авангард" сегодня, 7 марта. Старт встречи – в 18:00. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также других провайдерах из списка UPL.TV.

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Динамо подходит к поединку против Вереса с впечатляющей победной серией. "Бело-синие" выиграли 6 матчей подряд, ни разу не потеряв очков под руководством Александра Шовковского – а соперники были очень серьезными. До зимы такой резкий рывок можно было объяснить упрощением тактических установок и ставкой на быстрые вертикальные контратаки, однако весной команда стала играть в более продвинутый футбол.

Если коротко – Динамо вернулось к позиционному футболу, работая от владения и большое количество перепасовок. Это вызывало беспокойство еще на сборах, ведь кадровый ресурс казался ограниченным для такой игры. В матчах с Металлистом 1925 и Черноморцем действительно возникали определенные проблемы, однако в целом столичный коллектив оказался очень хорошо подготовленным.

"Бело-синие" стабильно создают моменты в приличном количестве. С Металлистом 1925 их было больше, с одесситами меньше, но в целом преимущество по ожидаемым голам и ожидаемой остроте передач было заметным. Кроме того, динамовцы существенно прибавили в прессинге – как командно, так и индивидуально (особенно это заметно по Шапаренко с его прекрасными показателями на мяче и без мяча).

В конце концов, стоит отметить диверсификацию идей в позиционном наступлении. Ранее киевляне выглядели критически зависимыми от формы Буяльского – влияние до сих пор остается большим, однако Александр Шовковский смог подготовить команду к отсутствию Виталия.

В поединке с Черноморцем лидера заменил Шепелев, который не стал выполнять его функционал – Динамо просто изменило паттерны в атаке, больше входя в штрафную с флангов и выполняя проникающие передачи с полуфланга под дальнейший пас в спины (катбек).

Все это не значит, что Динамо выглядит идеально. Существуют проблемы с конверсией владения в остроту, есть уязвимость под интенсивным прессингом, и индивидуальные ошибки в обороне никуда не делись. Рано или поздно на этих уязвимостях кто-то сыграет – но это сознательная плата за попытку играть в позиционный доминирующий футбол при нынешних кадрах. Победа над тем же Черноморцем (1:0) оказалась довольно неоднозначной, особенно если сравнивать с выносом Металлиста 1925.

Тем не менее, команда управляемая, у нее есть грамотно отработанные идеи и заметный прогресс. Динамо уже не хаотично топчется на месте – нынче понятно, куда коллектив движется, что он хочет и чего не хватает.

К тому же, заметным стало повышение эффективности Шапаренко, Бражка и Кабаева, а Вивчаренко неожиданно ворвался в старт вместо Дубинчака. Уже вернулся Тимчик, а сегодня на поле может появиться и Ярмоленко – он тренировался в общей группе, но пока под вопросом.

Словом, Динамо набирает ход и обещает стать еще сильнее, поэтому Вересу не позавидуешь. Жители и на фоне значительно более слабых оппонентов не смогли зацепиться за очки – в предыдущих двух турах они потерпели поражения от Колоса и Ворсклы, пропустив 4 гола при 1 забитом. Это немного разочаровывает, учитывая усиление кадровой глубины и приход нового тренера, аналитиков и менеджеров. Клуб очень хочет развития, но на поле пока не идет.

Вдвойне обидно, что ровенчанам банально не везет. Тот же Колос ничего особенного против Вереса не создал, воспользовавшись двумя простыми ошибками ровенчан – да и с Ворсклой не везло с отскоками при двукратном преимуществе по xG. С другой стороны, следует отметить расточительность "народного клуба", ведь моментов создали на 2,43 ожидаемых гола, а реализовали всего один. В целом же по сезону недозабито аж 9 голов!

Хотя и идеализировать подопечных Олега Шандрука не следует. Все же, заметна проблема вторых таймов – ровенчане ощутимо сдают в эффективности после перерыва. Также был момент, когда при игре на родном стадионе футболисты не угадывали с длиной шипов. Все это пытаются исправить, вот только времени у Вереса критически мало. Коллектив держится в зоне прямого вылета, отставая от зоны плей-офф уже на три очка.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ярмоленко (под вопросом), Буяльский, Биловар, Малыш (все – Динамо)

Дисквалифицированные: Бражко (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Верес – Динамо

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Банада, Кучеров – Шастал, Сикейра, Дахновский – Мрвалевич

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Андриевский – Волошин, Шепелев, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Для Вереса такие матчи – это, прежде всего, праздник. Как для болельщиков, так и для футболистов, ведь всегда хочется проявить себя на фоне сильнейших (и готовиться к ним приятнее). Очки будут набирать в других матчах. Таким образом, на ривненчан ничего не давит – и в этом кроется главная опасность "народного клуба".

Но одной психологической устойчивости для успеха с Динамо маловато. Пока Верес не способен зацепиться за очки даже с максимально уязвимой Ворсклой, а Колосу команда вообще сгорела всухую. Да, можно попробовать припарковаться в низком блоке – это точно создаст киевлянам проблемы, но вряд ли гранда удивишь "автобусом".

Подопечные Александра Шовковского весной раскатали команды Виктора Скрипника и Романа Григорчука – а у них и состав перспективнее, и игра без мяча агрессивнее, и опыт триумфов над грандами больше. Ныне же их коллективы оказались бессильными. Вряд ли Верес способен выдать лучший футбол, поэтому ставим на победу "бело-синих".

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