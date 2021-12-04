Разгромная победа Шахтера над Львовом поставила Динамо в не очень приятное положение. "Горняки" оторвались от киевлян не только на три очка, но и на три пункта по разнице мячей. Соответственно, для возвращения на первую позицию "бело-синим" необходимо выигрывать с большим разрывом, ведь в случае 3:0 киевляне будут иметь равенство с дончанами по всем показателям, кроме количества забитых голов.

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Соперник у подопечных Мирчи Луческу в этом туре неоднозначен. Чемпион Украины гостит в Луцке, встречаясь с Вересом. С одной стороны, Динамо уже громило ровенчан – во 2-м туре новичка УПЛ уничтожили на НСК со счётом 4:0. С тех пор команда Юрия Вирта не стала значительно сильнее. По владению, точностью передач, количеством пасов на продвижение, ударов, темпу и интенсивностью прессинга "народный клуб" идёт на предпоследней позиции в таблице. Как следствие, Заря месяц назад тоже разгромила новичков (3:0).

С другой стороны, Вересу не очень-то нужны атрибуты современного позиционного футбола. Коллектив ставит на крепкую оборону, дисциплину, единоборства и долгие забросы. В данном стиле ровенчане чрезвычайно эффективны – в предыдущем туре они находились на 6-й позиции в турнирной таблице. Неплохо, как для дебюта в УПЛ. Правда, неделю назад подопечные Юрия Вирта уступили Колосу, опустившись на восьмую строчку.

Динамо придётся встретиться с практически карикатурным середнячком УПЛ – осторожным, крепким, но нестабильным. Таких соперников киевляне должны выносить на раз-два, но в последнее время к футболу чемпионов возникают серьёзные вопросы. За последний месяц "бело-синие" провели два очень невнятных поединка с Мариуполем, едва не потеряв очки после перерыва, а Ворскле команда проиграла в родных стенах (1:2). В Ужгороде неделю назад от подопечных Мирчи Луческу ожидали разгрома, однако чемпионы снова провалили второй тайм, сыграв просто ужасно по всем показателям.

И это – на фоне мощных матчей против Баварии и Барселоны. Трудно объяснить такую ​​нестабильность Динамо – статистически киевляне идут в лидерах чемпионата, а в каждом из матчей они демонстрируют крутые цифры. В тактическом плане к динамовцам вопросы тоже не возникают (за исключением обороны при стандартах). Вероятно, основная проблема заключается в расконцентрации и некоторой самоуверенности – впрочем, это должно лечиться резким рывком Шахтера вверх по таблице.

Кадровая ситуация

Травмированные: Е. Пасич, Данилюк, Клец – Попов, Беседин, Супряга

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Динамо

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько – Дахновский, Панасенко, Г. Пасич – Сергийчук

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Верес ещё ни разу не проиграл в Луцке в УПЛ, отобрав очки у Ворсклы, однако гранды и Заря громили подопечных Юрия Вирта. Да и с СК Днепр-1 ровенчане ничего особенного не продемонстрировали. Именно поэтому букмекеры и не верят даже в ничью, выставляя минимальные коэффициенты на победу Динамо.

С конторами можно согласиться. Киевляне, конечно, позволяют себе вольности в чемпионате, играя в полноги и оставляя аутсайдерам шансы для сенсации, но даже при таком раскладе "бело-синие" набирают по три очка. Сегодня коллектив ещё и обязан настроиться на разгром – нужно и Шахтер догонять, и за второй тайм в Ужгороде реабилитироваться.

Не факт, что команда Мирчи Луческу добьётся разницы в 3 или 4 гола, но ставить на какую-нибудь сенсацию не рекомендуем. Динамовцы должны победить.

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