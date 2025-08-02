Второй день нового чемпионата стартует с поединка в Ровно. Верес за последние полтора года стал серьезной проблемой для грандов, а вне футбольного поля клуб демонстрировал необычную стабильность. В предыдущем сезоне “народный клуб” занял свое самое высокое место в элите – девятое – а без странной 6-матчевой безвыигрышной серии на финише команда могла бы и возле топ-5 оказаться.

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Особенно большие трудности с Вересом имели лидеры чемпионата, однако способность дать им бой сегодня оказалась под сомнением. В Ровно прошло масштабное обновление проекта – коллектив покинули аж пять игроков основы (Гайдучик, Степанюк, Луан, Дахновский и Шевченко). Фактически, "красно-черные" потеряли всех лидеров атаки и ведущего левого фулбека, что должно было бы тревожить перед матчем с Динамо.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1-го туру УПЛ 2025/25 між Вересом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу рівнян – 9,70. На тріумф киян фахівці дають 1,37.

На замену приехали несколько легионеров-ноунеймов. Наиболее примечательным из них является центрбек Ципот, который может сыграть еще и вингера и нападающего. Из аренды вернулся нападающий Мрвалевич, однако на острие атаки ставку сделают на Ндукве – экс-форварда Полесья и Ворсклы, который по профайлу несколько напоминает Гайдучика (но имеет проблемы с результативностью).

На воротах наигрывали голкипера Гороха, которого подписали из Колоса. Перезагрузить карьеру пришел центрхав Бойко, которого не оценили в ЛНЗ, а на правый фланг атаки взяли Стеня из Металлиста 1925. В общем, Верес на трансферном рынке не прыгнул выше головы, но и ниже своего уровня не упал.

Надо не забывать, что в команде остаются такие исполнители, как Харатин, Куция, Шарай, Годя, Гончаренко и другие прошлогодние герои. Важно только найти оптимальный баланс и сыграться. Верес имеет на это время, ведь заоблачных целей не озвучивает – бюджет не является грандиозным, поэтому место в топ-9 должно устраивать. Вот только для достойного боя против Динамо прямо сейчас перестановки явно не в тему.

Киевляне провели уже два официальных матча на уровне Лиги чемпионов, хотя Хамрун Спартанс был способен пройти и Верес. В первой встрече "бело-синие" имели даже определенные проблемы, однако разгром все равно устроили – а затем его повторили во втором поединке. Особых изменений в игре не произошло, чему способствует отсутствие нормальной трансферной кампании. Из новичков пришли только Торрес (правый вингер) и Яцык (центрхав).

Александр Шовковский пытался поработать над гибкостью. Волошина на сборах пробовали в роли фулбека, игровое время получали молодые Пономаренко, Задорожный и Захарченко, а Супрягу наигрывали в роли левого вингера. Какие-то идеи работали, какие-то – нет, но тот же Супряга помог с голом в ворота Хамруна, а Волошин вообще выглядел одним из лучших в ЛЧ.

Проблемой киевлян остается игра под прессингом. Ошибаются и защитники, и Нещерет, которого активно привлекают к розыгрышам в первой фазе. Прошлогодний Верес оказывал высокое и агрессивное давление (пусть и не коротких отрезках), но способны ли ровенчане на это сейчас? Пока неизвестно, однако отсутствие сыгранности точно будет мешать в этом аспекте.

Работа динамовцев против средних и низких блоков на сборах откровенно разочаровывала. Работали только идеи с фланговыми комбинациями и забросами в глубину, причем левый край явно преобладал над правым. Конечно, состав "бело-синих" часто не был оптимальным, но при любом раскладе моментов создавали мало. Это несколько тревожит на фоне продолжения квалификации ЛЧ.

Очевидно, что Александр Шовковский сегодня применит ротацию, однако на молодежный состав Верес надеяться не должен. Во-первых, киевляне понимают сложность оппонента. Во-вторых, лидеры и так отдохнули во вторник. В-третьих – моделирование игры резервистов против слабеньких оппонентов на сборах провалилось. Одолеть не удалось даже Корвинул, выступающий во второй румынской лиге.

К позитиву следует занести качественные выступления Шапаренко, хорошие фланговые атаки и включение контрпрессинга на чужой трети. Динамо до сих пор сильное в единоборствах, ну а о преимуществе в классе нечего и говорить. С другой стороны, команда Олега Шандрука всегда умела ставить компактный средний блок, агрессивно вступать в отбор после потерь и вылетать в контратаки. Такие вещи не исчезают даже после больших распродаж.

Словом, интрига в данном противостоянии жива. Особенно с учетом домашнего статуса поединка – начинать чемпионат в родных стенах всегда круто. Но и Динамо не имеет права на осечку уже в первом туре. Такие неудачи задают тон всему сезону.

Кадровая ситуация

Травмированы: Нонго – Буяльский, Торрес, Рубчинский

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Динамо

Верес: Горох – Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян – Харатин, Куция – Стень, Бойко, Шарай – Ндукву

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Супряга – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо

Динамо подходит к встрече в статусе фаворита. Букмекеры верят в победу киевлян – и с ними трудно не согласиться, учитывая перестройку Вереса. Стилистически ровенчане вряд ли изменятся, однако у команды привыкли наигранные связки вроде Степанюк-Гайдучик или Дахновский-Шевченко. Без них сдержать чемпиона будет трудно.

"Народный клуб" точно даст бой. "Бело-синим" точно будет непросто – к футболу подопечных Александра Шовковского возникает немало вопросов, поэтому о каком-то новом разгроме мечтать не следует. Тем не менее, запаса мощи киевлян должно хватить для триумфа на Авангарде.

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