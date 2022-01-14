Защитник сборной Армении Жирайр Маргарян уже находится в расположении Вереса и подпишет контракт после удачного медосмотра, утверждает meta-ratings.

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Другие потенциальные новички – в частности, игрок сборной Эстонии Владислав Крейда, присоединятся к команде уже на сборе в Турции, который начнется 18 января. Верес просмотрит англичанина и двух игроков из Африки. Ранее президент клуба Иван Надеин сообщал, что ровенцы могут подписать воспитанника Ливерпуля.

Добавим, что Верес завершил первую часть сезона на 9 месте в УПЛ, набрав 23 очка.

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