Верес близок к подписанию игрока сборной Армении – ожидается приезд англичанина и двух легионеров из Африки
Верес продолжает искать усиление перед стартом зимних сборов.
Защитник сборной Армении Жирайр Маргарян уже находится в расположении Вереса и подпишет контракт после удачного медосмотра, утверждает meta-ratings.
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Другие потенциальные новички – в частности, игрок сборной Эстонии Владислав Крейда, присоединятся к команде уже на сборе в Турции, который начнется 18 января. Верес просмотрит англичанина и двух игроков из Африки. Ранее президент клуба Иван Надеин сообщал, что ровенцы могут подписать воспитанника Ливерпуля.
Добавим, что Верес завершил первую часть сезона на 9 месте в УПЛ, набрав 23 очка.
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