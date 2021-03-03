Противоречивый эпизод случился во втором тайме поединка 1/4 финала Кубка Украины между Вересом и Зарей.

В середине второй половины Вересу удалось забить второй раз в ворота луганчан, однако судья матча Максим Козыряцкий отменил забитый мяч.

Вирт: Наверное, в Антарктиде белые медведи уже сделали искусственное футбольное поле, а в Киеве – нет

После удара из-за пределов штрафной мяч пролетел мимо Гегедоша и отскочил к Шестакову, который переправил сферу в ворота. Впрочем, арбитр увидел у последнего офсайд, а потому отменил взятие ворот. Положение вне игры могло быть, только если бы Гегедош задел мяч.

К слову, матч Верес – Заря начался в 14:00. Следить за ходом событий можно в текстовой онлайн-трансляции на "Футбол 24".

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє