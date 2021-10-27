Верес к 20-й минуте создал минимум три опасных момента, чтобы выйти вперед, но не хватало точности на завершающей стадии. В середине тайма полтавчане реализовали свой единственный шанс – Кане ворвался на левый край штрафного соперника и результативно пробил мимо Кичака. До перерыва хозяева могли дважды сравнять, но Сергийчук потерял возможность выйти один на один с Ризныком, а впоследствии кипер среагировал на его пушку с угла штрафной.

Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде

После отдыха Верес побежал отыгрываться, но на 67-й минуте пропустил второй раз, а через три минуты остался в меньшинстве. К концу матча гости добили соперника после навеса с углового и гол подопечных Вирта в добавленное время с пенальти уже не имел никакого значения.

Как следствие, Ворскла стала вторым четвертьфиналистом Кубка Украины (после Александрии, которая накануне одолела Металлист 1925 года).

Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины, разгромив Металлист 1925 – "желто-черные" забили 5 голов