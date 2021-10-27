Верес – Ворскла – 1:3 – видео голов и обзор матча
Полтавчане уверенно одолели команду Юрия Вирта в 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Верес к 20-й минуте создал минимум три опасных момента, чтобы выйти вперед, но не хватало точности на завершающей стадии. В середине тайма полтавчане реализовали свой единственный шанс – Кане ворвался на левый край штрафного соперника и результативно пробил мимо Кичака. До перерыва хозяева могли дважды сравнять, но Сергийчук потерял возможность выйти один на один с Ризныком, а впоследствии кипер среагировал на его пушку с угла штрафной.
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После отдыха Верес побежал отыгрываться, но на 67-й минуте пропустил второй раз, а через три минуты остался в меньшинстве. К концу матча гости добили соперника после навеса с углового и гол подопечных Вирта в добавленное время с пенальти уже не имел никакого значения.
Как следствие, Ворскла стала вторым четвертьфиналистом Кубка Украины (после Александрии, которая накануне одолела Металлист 1925 года).
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