Шахтер победил Верес в матче третьего тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

После вылета из Лиги Европы Шахтер победил Верес со счетом 2:0 в третьем туре чемпионата Украины.

Шахтер с дебютным голом украинца победил Верес и вплотную приблизился к Динамо – "горняки" понесли 2-х потерь

Первый мяч во встрече под занавес первого тайма забил Ефим Конопля. Во втором тайме защитник сборной Украины получил повреждение. Вышедший вместо Конопли Винисиус Тобиас также отличился забить мячом и установил финальный счет встречи – 2:0.