В воскресенье, 17 августа, Верес в 3-м туре чемпионата Украины принимает Шахтер. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч между Вересом и Шахтером состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Игру Вереса и Шахтера можно посмотреть в прямом эфире на MEGOGO. Также онлайн-трансляция будет доступна на других провайдерах из списка UPL.TV.

Стоит отметить, что Георгий Судаков попал в состав впервые после смерти отца. Кевин не играет из-за травмы.

Стартовые составы:

Верес: Кожухарь, Стамулис, Гончаренко, Ципот, Вовченко, Смеян, Харатин, Клец, Бойко, Ндукве, Уолли.

Шахтер: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Невертон, Педриньо.

Верес – Шахтер: анонс матча УПЛ