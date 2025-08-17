Шахтер после побед над Бешикташем казался коллективом с претензиями на четвертьфинал Лиги Европы, а шокированные турецкие фаны в комментариях отправляли дончан сразу в финал. Чемпионат же выиграли еще до его старта – 90% журналистов, болельщиков, футболистов и тренеров короновали "горняков" в своих прогнозах. Казалось, что Арда Туран построил очень страшную машину.

Правда, многими делалась оговорка о необходимости увидеть Шахтер на дистанции. По ходу сезона всегда возникают проблемы. Ходили шутки, что выносы Бешикташа и Ильвеса ничего не значат – настоящую силу покажет матч с Эпицентром. Тем не менее, даже осторожные прогнозисты не могли представить, что "оранжево-черных" резко встряхнет уже в начале августа.

Поединок с Эпицентром реально стал первым "звоночком". Сергей Нагорняк продемонстрировал, что без пространства за спинами защитников Шахтер начинает долбиться о стену, а магия его бразильских вингеров выветривается. К тому же, дебютант УПЛ несколько раз воспользовался уязвимостью донетчан в переходах из атаки в оборону. Панатинаикос и Карпаты развили эти идеи.

Греки доказали, что в Европе есть множество команд, которые не уступают дончанам в индивидуальном классе и организации игры. В обоих поединках Шахтер создал очень мало моментов, расписав две "нулевки" и вылетев из ЛЕ. Карпаты же оформили с "горняками" 3:3, порвав гранда на контратаках и создавая проблемы прессингом. Вот так безвыигрышная серия дончан достигла трех матчей.

Уже сейчас очевидно, что выиграть УПЛ на чистой магии бразильцев не удастся. Подопечные Арды Турана слишком сильно раскрываются в позиционных атаках, но острых эпизодов против организованной обороны возникает не так уж и много. Верес при таких условиях может зацепиться за результат – ровенчане славятся компактным блоком (чаще средним, чем низким), очень агрессивно реагируют на потери и быстро контратакуют. На отдельных отрезках они способны выдавать интенсивность уровня еврокубков.

Шахтер в предыдущем сезоне уже терял очки на "Авангарде", а в 1-м туре нового чемпионата "народный клуб" почти сдержал Динамо. Между тем, у Шахтера есть не только тактические проблемы, но и кадровые – из-за травм вылетели Кевин, Эгиналду, Траоре и Педринью, а Судаков пропускал матч с Панатинаикосом из-за семейной трагедии. Впрочем, последние двое были замечены на тренировке перед выездом в Ровно.

В таких условиях Арда Туран даже не проводил замены в ЛЕ, но это означает масштабную ротацию состава на УПЛ. Вот только такая же ротация стоила очков с Карпатами. Особенно ужасно сыграл центрбек Грам. Все это существенно повышаю шансы ровенчан на сенсацию. В конце концов, церковники перед приездом "горняков" провели обряд освящения стадиона, а газон полили святой водой, поэтому Шахтеру будет очень трудно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Педринью (под вопросом), Кевин, Траоре, Эгиналду – Нонго

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Шахтер

Верес: Горох – Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян – Харатин, Кучеров – Стень, Бойко, Шарай – Ндукве

Шахтер: Резник – Конопля, Грам, Бондарь, Азаров – Назарина – Швед, Бондаренко, Педринью, Невертон – Элиас

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Дончане все равно остаются фаворитами. Даже если забыть о классе дублеров. Шахтер столкнулся со значительными проблемами на старте сезона, но команда имеет четкие и слаженные механизмы в позиционном наступлении. Она умело создает пространство для своих вингеров. "Десятки" хорошо открываются между линиями и в глубину, а также заполняют зоны завершения. Обычно.

Панатинаикос и Карпаты разными способами ограничивали позиционки донетчан, не позволив создать у собственных ворот много, но подопечные Арды Турана все равно имели моменты – во Львове они вообще забили трижды. Верес же неделю назад умудрился проиграть Полтаве, почти ничего не создав до 60-х минут и глотнув немало фланговых контратак.

С другой стороны, у Шахтера просто нет достаточного количества кадров, чтобы ротировать большую часть состава. Многим исполнителям придется играть после 120 минут в Люблине. Все это вносит огромные сомнения относительно финального результата, поэтому ограничимся рискованным прогнозом на голы – оба забьют.