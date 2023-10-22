В рамках 11-го тура УПЛ Верес принимает Рух, а Ворскла сыграет с Полесьем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – Рух

Верес продолжает страдания в УПЛ. Команда добыла всего одну победу в сезоне, разбив Черноморец – впрочем, это стало возможно благодаря раннему удалению в составе одесситов. Была также ничья с Шахтером (тоже с игрой в большинстве в течение тайма), но пять из девяти поединков завершились поражениями. Как следствие, ривненчане опустились на предпоследнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

Обидно, ведь подопечные Сергея Лавриненко демонстрируют не такой уж и плохой футбол. По ожидаемым очкам ривненчане должны были бы держаться аж на девятой позиции. Да, некоторые матчи выглядели провально (как вот против СК Днепр-1 в предыдущем туре), однако в целом "народный клуб" играет симпатично – просто не хватает реализации и кадровой глубины. Что и говорить, когда футболисты недозабивают аж шесть ожидаемых голов.

Рух после мощного старта сезона начал пробуксовывать, а в последних трех турах команда стала чередовать успехи результаты. Заслуженная ничья с Шахтером продолжилась феерической победой в Кривом Роге, но затем произошла нулевая ничья с Минаем. В принципе, ничего удивительного – Виталий Пономарев имеет второй по молодости состав в УПЛ, поэтому нестабильность ожидаема.

"Новая оборона Львова" собрала очень интересный состав, который прогрессирует на глазах. Во всех звеньях. Этот лайн-ап даже позволяет пробовать играть с акцентом на владение – впрочем, пока что основной концепцией является фланговая игра. Она вывела Рух на пятое место в УПЛ, причем этот результат выглядит вполне заслуженным. Пока что он кажется потолком "желто-черных".

Кадровая ситуация

Травмированные: Близниченко (Верес; под вопросом)

Дисквалифицированные: -

Ориентировочные составы на матч Верес – Рух

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Марусич, Сикейра, В. Шарай – Гайдучик

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбык, Дидык, Роман – Эдсон – Плюмен, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Верес демонстрирует неплохой футбол. Рано или поздно подопечные Сергея Лавриненко начнут добирать потерянные очки – впрочем, прямо сейчас Рух выглядит сильнее. Львовяне мощнее и по результату, и по игре, и по кадрам. Еженедельно Виталий Пономарев усиливает фланги Руничем и Квасницей (последний уже и за молодежную сборную забил), а вот у ровенчан столь мощных исполнителей на банке нет.

Ставим на победу "желто-черных".

Ворскла – Полесье

Полтавчане перед международной паузой сотворили сенсацию, уверенно прибив Шахтер. И это при том, что большая часть состава не достигла даже 22-летнего возраста. По сути, Виктор Скрипник уволил Патрика ван Леувена – и это было сделано благодаря грамотной тактике в обороне. Фулбеки заходили в центр и накрывали центрхавов, а быстроногие вингеры защищались против себе подобных.

Правда, уже в следующем туре Ворскла расписала нулевую ничью с Колосом. "Зелено-белым" тоже не хватает кадровой глубины – причем ее отчасти не хватает даже для основного состава. Как следствие, полтавчанам трудно поддерживать интенсивный темп в игре без мяча (а он самый интенсивный во всей лиге), да и по стабильности на дистанции это бьет очень сильно.

Полесье таких проблем не знает. Качественных футболистов здесь столько, что можно уже кого-то и в аренду отправить – и это сказывается на результатах. Житомиряне после заслуженной победы над Динамо поднялись аж на четвертую позицию, а от первой их отделяют всего четыре зачетных балла. По ожидаемым очкам новичок УПЛ вообще лидирует. К тому же, команда вышла в четвертьфинал Кубка.

Главным достоинством Полесья является крепкая оборона и хорошие центрхавы. Пробить блок Юрия Калитвинцева чрезвычайно трудно – для этого необходимо работать в еврокубковом темпе и принимать очень тонкие позиционные решения. Этот плюс мог бы быть нивелирован чрезвычайно слабой статистикой в атаке – житомиряне очень серые и прямолинейные. Если бы не класс исполнителей, то коллектив плелся бы в середине таблицы.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рамирес, Родригес, Юрченко, Чеснаков (все – под вопросом) – Назаренко

Дисквалифицированы: Морозко, Танковский (оба – Полесье)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Полесье

Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Павлюк, Корниенко – Скляр, Челядин – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушниренко, Крушинский – Козак, Грицук, Макуана – Ариэльсон

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

Полесье выглядит фаворитом противостояния, однако только из-за преимущества в кадровом потенциале. Как показал матч ворсклян против Шахтера, это еще ничего не значит. Атака житомирян имеет проблемы в идейном плане, а полтавчане демонстрируют очень интенсивный прессинг – он и приносит им моменты. Зато у "зелено-белых" очень большие проблемы в задней линии.

Что перевесит в этом матче? Сказать трудно. Мы не станем делать прогноз на конкретный результат, но ставка на тотал больше 2,5 кажется вполне подходящей. Голы будут.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ