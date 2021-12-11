Верес – Рух

Дебют Вереса в УПЛ можно назвать шикарным. Ровенчане в любом случае зазимуют в первой десятке, а в определенный момент подопечные Юрия Вирта даже претендовали на шестую строчку (от которой и до Лиги конференций не так далеко). Впрочем, статус новичка дает о себе знать – к поединку с Рухом в последнем матче года команда подходит со значительным количеством кадровых потерь (в частности, нет замены на левом фланге обороны), а результаты поползли вниз. За пять туров "народный клуб" потерпел три поражения и расписал одну ничью, выиграв лишь у Металлиста 1925.

По владению, точности передач, количеству пасов на продвижение, ударам, темпу и интенсивности прессинга Вересс идет на предпоследней позиции в турнирной таблице, но Юрий Вирт больше ставит на дисциплину в обороне и быстрые контратаки. Козырем ровенчан является луцкий Авангард, на котором команда не проигрывала до предыдущего тура, до встречи с Динамо. Словом, Руху сегодня будет очень непросто, хотя в матче первого круга львовяне относительно уверенно расправились с дебютантом.

Тогда у "желто-черных" были здоровыми форварды, а вот сейчас Леонид Кучук может рассчитывать только на Климчука (весь сезон он играл на фланге). К тому же в шести последних поединках коллектив одержал всего одну победу, хотя календарь не был сложным. Вообще, Руху критически не хватает стабильности как на дистанции, так и по ходу игры – именно поэтому коллектив и идет на 11-й позиции, однако в зону вылета в этом году команда не опустится.

Несмотря на эти проблемы, стоит отметить прогресс в футболе львовян. С Шахтером они держали "нули" до 86-й минуты, Минай победили уверенно, а Ворскла только благодаря геройствам Ризныка удержала ничью. В случае победы над Вересом "желто-черные" еще и поднимутся в первую десятку УПЛ – not bad.

Кадровая ситуация

Травмированные: Е. Пасич, Данилюк, Клёц – Борячук, Кондраков

Дисквалифицированные: Немчанинов (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Рух

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Г. Пасич – Кучеров, Петько – Дахновский, Панасенко, Тимофиенко – Сергийчук

Рух: Панькив – Сыч, Белый, Дидык, Роман – Сапуга, Федорчук – Альваренга, Таллес, Бойчук – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогноз на подобные матчи. У обоих коллективов очень серьезные проблемы с составом, но футбол Руха в последних турах выглядел лучше – пусть и не намного. Кроме того, Верес всегда мощно играет в родных стенах, хотя мотивации ровенчанам может и не хватать.

Очевидного лидера букмекеры не видят, выставив высокие коэффициенты на все три возможных результата. В таких случаях лучше ставить на ничью.

Львов – Ворскла

Львов неделю назад потерпел сокрушительное поражение от Шахтера, пропустив шесть голов. Досадно, ведь до перерыва "горожане" выглядели даже лучше "горняков". В общем же, подопечные Олега Дулуба завершают год на мажорной ноте – и даже возможное поражение от Ворсклы не должно испортить настроение. Тем не менее, долгое время команда шла в зоне вылета без особых надежд на выживание, однако в последних шести матчах она выиграла четырежды. В результате этих успехов львовяне гарантированно не вернутся в четверку аутсайдеров в 2021 году.

Этот коллектив в принципе не заслужил идти на 12-й строчке, ведь по ожидаемым очкам Львов наиграл на 8 строчку с приличными шансами на попадание в топ-5. "Горожанам" явно не хватает сильных футболистов, а сейчас у них еще и наметились серьезные кадровые проблемы – впрочем, их нужно решать уже зимой. Сегодня можно сыграть в собственное удовольствие, ведь промежуточные задачи решены.

Соперник у Львова серьезный, но в последнее время проблем у него стало слишком много. Ворскла практически все лето и осень держала "бронзовый" темп, не отдавая третью позицию, но в предыдущих двух турах полтавчане "поплыли" – в Днепре они пропустили 5 голов за час (4 из них прилетели за 10 минут второго тайма), а затем подопечные Юрия Максимова еще и сыграли вничью с Рухом (причем львовяне выглядели лучше). Ко всему этому добавились ощутимые кадровые потери.

Главный тренер "зелено-белых" прямо говорит об усталости футболистов, но Ворскла должна собраться и победить. Любой ценой. Команда в результате последних неудач опустилась на пятую позицию, отстав от СК Днепр-1 на восемь очков, а от Зари – на три. отыграть такой гандикап за 12 туров весной будет очень тяжело, так что сегодня необходимо бить Львов.

Кадровая ситуация

Травмированные: Довгий (под вопросом), Брикнер – Тамм, Скляр

Дисквалифицированы: Махмутович – Кравчук, Пуцлин

Ориентировочные составы на матч Львов – Ворскла

Львов: Ильющенков – Романчук, Крушинский, Лека – Грисьо, Чиряк, Политыло, Якимец – Ременяк, Эрнест – Шина

Ворскла: Ризнык – Пердута, Яворский, Чеснаков, Якубу – Челядин, Рангел – Пешич, Тилль, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Матч будет чрезвычайно тяжёлым для обоих команд, но у Ворсклы и мотивация сильнее, и кадровый потенциал выше. Именно поэтому букмекеры считают фаворитами полтавчан, хотя коэффициенты на их победу приближаются к показателю 2,0. Для нас победа гостей также кажется более вероятной.

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