Верес демонстрирует чудеса стойкости, при 12 очках в 12-ти турах продолжая держаться на 12-й позиции. То есть, за пределами зоны переходных матчей. Черноморец с такими же показателями скатился в четверку аутсайдеров. Больше всего же поражает беспроигрышная серия ровенчан – последнее их поражение датируется 15 сентября, однако и победа с тех пор были лишь одна (над Зарей).

Верес объявил ультиматум Комитету арбитров УАФ, поддержав Полесье и Оболонь – официальное заявление

Остальные пять поединков на этом отрезке Верес свел к ничьим. Все они были разными. Подопечные Олега Шандрука едва не прибили Шахтер (1:1) и расписали 2:2 с Ворсклой, однако точно такой же счет был зафиксирован и с Ингульцом (самой слабой командой в таблице). Интересно, что соседа петровцев по дну УПЛ – Оболонь – "народный клуб" тоже не обыграл, причем дважды подряд (1:1 в основное время Кубка и 0:0 в чемпионате).

"Красно-черные" никак не могут провести ровно хотя бы один матч. Они постоянно проваливаются на больших отрезках. Футболисты вечно рассказывают о необходимости правильного настроя с первых минут – или критикуют себя за то, что расслабились на последних. Эти разговоры ничего не меняют, но Верес хотя бы не проигрывает.

У Руха ситуация почти идентичная. В шести последних турах УПЛ они пять раз расписали ничью, а с Карпатами обменялись поражениями. "Зелено-белые" били соседа в чемпионате, а "желто-черные" отомстили в Кубке Украины. Все ничьи львовян тоже были разными по характеру – они выдали шикарные 1:1 с Динамо, точно с таким же счетом отскочили у Александрии, а также делили очки в равно-слабых играх против Ворсклы, Колоса и Черноморца.

Сегодняшние соперники отличаются только в двух аспектах. Во-первых, Рух остается в борьбе за еврокубки, хоть и отстал от топ-5 на четыре очка. Во-вторых, львовяне значительно меньше забивают – у них всего четыре гола в последних матчах во всех турнирах. Верес на этом же отрезке провел 10 мячей, а с голом Оболони в овертайме будут все 11.

Проблемы Руха можно объяснить прагматичностью "желто-черных". Подопечные Виталия Пономарева максимально круты при игре на пространстве, от контратак – но им трудно взламывать оборонительные блоки при работе первым номером. Наиболее ярко это прослеживалось в матчах с Карпатами. Этот недостаток характерен для всех середняков-контендеров на еврокубки.

От этого уже сейчас начало страдать Полесье, поэтому сильно критиковать тренера и футболистов не следует. Тем не менее, оправданиями сыт не будешь – как ни крути, Руху нужно стиснуть зубы и наконец победить в УПЛ. Последний раз это случалось аж 30 августа.

Кадровая ситуация

Травмированы: Гакман – Сапуга, Лях, Семотюк

Дисквалифицированы: Куция, Шарай – Дидык

Ориентировочные составы на матч Верес – Рух

Верес: Когут – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Клец, Яго, Годя – Гайдучик, Мрвалевич

Рух: Ледвий – Сыч, Холод, Слюсар, Роман – Пидгурский – Квасница, Федор, Пастух, Карабин – Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Трудно делать какие-то прогнозы, учитывая нестабильность обоих коллективов. Мы точно ожидаем голы, но будет ли их много? В подобное не верится – Рух мало забивает, но и пропускает столько же. Больше одного мяч в их ворота даже Динамо не провело.

Львовяне несколько сильнее, однако нынешняя форма обеих команд заставляет отказаться от прогноза на конкретный результат. Все решит рандом. А вот тотал меньше 2,5 здесь читается.

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