Народный клуб не сможет рассчитывать на нескольких игроков в четвертьфинале Кубка Украины против Полесья.

Во время матча 22-го тура против Ингульца несколько игроков получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТаТоТаке.

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По информации джерала, под вопросом участие Куке, хотя подозрение на перелом не подтвердилось, а также Шарая, Годи, Протасевича и Гайдучика. Последние двое имеют шансы сыграть в матче. Также есть трудности с Луаном.

Таким образом, Верес имеет существенный дефицит футболистов на правом фланге, и возможно привлечение номинального защитника Смияна. В то же время Полесье практически не имеет кадровых потерь: в протокол не попадут только Пайшау и Бескоровайный из-за мышечных травм.

К слову, матч Верес – Полесье состоится сегодня, 2 апреля, начало в 18:00.

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