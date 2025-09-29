Ровенчане стартовали в чемпионате с трех поражений, но там были матчи против Динамо и Шахтера – в обоих удалось создать титанические проблемы для грандов. Полтава же просто отскочила. После этого подопечные Олега Шандрука выдали 3-матчевую беспроигрышную серию, одержав победы над ЛНЗ и Кудривкой, а тож расписав ничью с Колосом. Соперники были очень крепкими, однако Верес даже голов не пропускал!

"Будет клаусула": Надеин раскрыл позицию Вереса в случае возможного ухода Шандрука

Данную серию прервал Локомотив, который выбил "народный клуб" из Кубка, однако в целом дела в Ровно идут неплохо. Идея с игрой в три защитника явно прижилась, Бойко раскрылся в роли эрзац-нападающего, Помба стал открытием УПЛ на позиции левого вингера, а Харатина можно назвать одним из лучших опорников. Верес крайне силен в своем компактном блоке, а также очень эффективен в переходных фазах – а именно на переходах Полесье было разорвано динамовцами.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 7-го туру УПЛ 2025/26 між Вересом і Поліссям. Коефіцієнт на перемогу рівнян – 3,80. На тріумф житомирян фахівці дають 2,16.

Подопечные Олега Шандрука нейтрализовали сверхмощный Колос, который уверенно прибивал Полесье несколько недель назад на его же поле. Причем "красно-черные" обошлись и без схемы с тремя ЦЗ (при необходимости вниз опускался Харатин). Такая надежность способна создать огромные проблемы команде Руслана Ротаня – большинство моментов они создают при игре между линиями, а сегодня здесь будет очень тесно.

Впрочем, последние два поединка "волки" выиграли, одолев Кривбасс и Кудривку. Круто проявили себя и Филиппов, и Гайдучик, а вингеры Великан и Брагару создали очень серьезную конкуренцию Гуцуляку и Назаренко. Потенциал нынешнего Полесья можно было увидеть в еврокубках, и он может быть еще выше.

Впрочем, эта команда все еще сырая и нестабильная. В Кривом Роге полищуки заиграли только после 70-й минуты, а кубковая встреча с Рухом завершилась неожиданным разгромом (0:3). Именно в этом матче дебютировал Бущан, которого пророчили в основу сразу после возвращения в Украину. В чемпионате же в течение двух туров стоял Волынец – очень интересно, продолжат ли Евгению доверять.

В Ровно подопечные Руслана Ротаня должны цепляться за победу, потому что они уже отстают от топ-4 на пять зачетных баллов. Вересу тоже хотелось бы выиграть – матч-то домашний, доходы в значительной степени зависят от премиальных, а зона вылета все еще недалеко. Только в трех очках позади. Для нынешней команды Олега Шандрука это вообще несолидно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Крушинский, Тейлор (оба – Полесье)

Дисквалифицированные: Ндукве (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Полесье

Верес: Горох – Ципот, Гончаренко, Вовченко – Стамулис, Харатин, Куция, Бойко, Смиян – Шарай, Помба

Полесье: Волынец – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Шепелев, Великан – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Матч на три результата. Не удивит ни один из них. Даже результативность предсказать трудно, но в целом команды "низовые" – разгромов в чемпионате они не имели. Верес очень прагматичный, а Полесье имеет ощутимые проблемы в атаке. Либо моменты не реализовывают, либо им вообще нет.

Логично было бы поставить на тотал меньше 2,5, а все остальное решит рандом. Как и в большинстве других матчей УПЛ.

