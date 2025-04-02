Матч против Вереса имеет особое значение для Полесья, ведь предыдущая встреча завершилась разгромом житомирян. Хотя слово "разгром" для счета 1:5 выглядит слишком мягким. После того поражения Имада Ашура начали критиковать даже его сторонники, а самому тренеру пришлось пойти на серьезные тактические изменения.

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После международной паузы "волки" перешли на схему 4-2-3-1, добавив еще одного опорника в центр. Им стал Сарапий. Эксперимент оказался удачным – Полесье победило ЛНЗ, хотя в целом игра была равной, за исключением ударного отрезка после перерыва. Зато удалось нейтрализовать контратаки черкасцев, а Яшари едва ли не впервые за весь сезон остался незаметным.

Житомирянам удалось улучшить баланс в игре, став менее уязвимыми во время переходных фаз, а Крушинский круто проявил себя на позиции "десятки". Словом, тренерский штаб работает и делает выводы из ошибок, однако не следует слишком превозносить Полесье за победу над ЛНЗ. Все же, это был только первый матч после разгрома в Ровно, поэтому выборка маловата.

Хотя в контексте четвертьфинала Кубка перестановки Имада Ашура выглядят довольно перспективно. Верес по своей тактической модели похож на команду Романа Григорчука, однако имеет меньшую кадровую глубину. "Волки" же сдержали контрвыпады черкасцев даже несмотря на усталость сборников и наспех собранную основу – часть футболистов вернулась в состав всего за сутки до матча. Сейчас ситуация лучше.

Интересно, проведет ли Имад Ашур ротацию на Верес. Наиболее вероятной кажется замена на правом фланге обороны, ведь Майсурадзе нужен отдых – на выходных грузина уже хватали судороги. По этой же причине Крушинский может пропустить первый тайм, хотя Борис постепенно становится стержневым футболистом житомирян. Также вполне вероятным является возвращение Андриевского в центр.

Верес перед второй битвой с Полесьем провел изнурительный матч с Ингульцом, так и не сумев забить гол. Команды расписали нулевую ничью, подтвердив проблемы ровенчан в поединках с "автобусами". Левому Берегу в похожих условиях "народный клуб" вообще уступил 0:2, сыграв почти без моментов. Все же, подопечным Олега Шандрука удобнее, когда инициативой владеет соперник – тогда команда может рвать на контратаках.

Впрочем, переоценивать трудности Вереса против сильных оборон не следует. У команды прослеживаются интересные игровые механизмы для создания моментов. Конечно, наибольшие дивиденды дают прессинг / контрпрессинг, но также следует отметить Гайдучика в роли ложной девятки (хотя в зоны завершения он тоже успевает), хорошие кроссы и взрывных вингеров с ударом.

Просто Верес не может быть идеальным в атаке, учитывая кадровый ресурс. Команда и так стала самой результативной в стартовых четырех турах после зимней паузы. В обороне же ровенчане не так убедительны – команда пропускала от Левого Берега, Колоса и Полесья, да и Кривбасс создал немало. Сказывается отсутствие явного усиления в заднюю линию (а вот приход Харатина в центр дал эффект сразу).

Словом, Верес остается опасным для Полесья, которому так или иначе придется раскрываться. Вот только поединок с Ингульцом дался ровенчанам непросто – повреждений получили Протасевич, Куция, Шарай и Дахновский. Первого заменили уже на 17-й минуте, второй вышел на его позиции и получил ушиб, но доиграл вместе с другими двумя.

Все, кроме Куции, предварительно были готовы к кубковому поединку, а вот Годя приболел еще перед встречей с Ингульцом. Очевидно, что участие Дмитрия в сегодняшнем матче находится под сомнением.

Кадровая ситуация

Травмированные: Годя (под вопросом), Нонго – Волынец (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Полесье

Верес: Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатин, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Полесье: Кудрик – Тейлор, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Полесье выглядит безусловным фаворитом, ведь у житомирян и состав лучше, и место в таблице выше, и вообще это новый Металлист/Днепр в УПЛ. Разгром подопечных Имада Ашура в Ровно воспринимается сенсацией и случаем, а не системой. Хотя вообще-то 5:1 стали следствием системных провалов "волков".

Тем не менее, можно согласиться с ожиданиями большинства фанов. Полесье очень сильное, а матч против ЛНЗ продемонстрировал наличие неудобной для ровенчан модели игры. Более вероятно, что игра пойдет по сценарию встречи в первом круге – тогда Полесье торжествовало, однако "народный клуб" дал бешеный бой и был близок к ничьей.

Тогдашний Верес был хуже сбалансирован, чем нынешний, поэтому команде Имада Ашура должно быть тяжелее. Возможно, в этом матче все дойдет до серии пенальти. На такой поединок лучше не ставить – здесь возможно все.

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