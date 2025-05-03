Верес попал в не очень хорошую историю с точки зрения имиджа. После победы над Черноморцем у главного тренера ровенчан спросили о еврокубках, а тот ответил: “Если мы выйдем в еврокубки, встанет вопрос – для чего?". И уже в следующем туре "народный клуб" практически без шансов сгорел Ворскле (0:3), пропуская даже после ассистов голкипера Исенко.

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Причем сложилось впечатление, будто Олег Шандрук на что-то намекает: "Ворскла заслуженно победила сегодня, потому что полтавчане больше этого хотели". На самом деле тренер ровенчан говорил о постепенном развитии проекта, возможных кадровых потерях и преждевременности разговоров о выходе в еврокубки, а заявлением о нехватке желания объяснялся проигрыш единоборств. Кажется, коуч просто подобрал не те слова, но для клуба это был удар по имиджу.

Хотя коллектив все равно бы никуда не вышел, а ключевой задачей было избежание зоны переходных матчей. Она успешно выполнена – теперь необходимо порадовать родных фанов, ведь в Ровно привыкли к домашним успехам. Последнее поражение "народного клуба" на "Авангарде" датируется 1 сентября 2024 года, а еще был проигрыш Полесью в овертаймах Кубка. Дома Верес сдерживал Шахтер и одержал шесть побед.

Вот только соперник очень серьезный, хотя и борется за выживание. Оболонь после международной паузы победила Ингулец и Черноморец (прямых конкурентов), расписала боевую ничью с Карпатами и дала сильный бой грандам. Шахтер и Динамо создали очень мало моментов против "пивоваров", да еще и едва не пропустили – причем "бело-синие" могли получить в свои ворота 4-5 голов.

Особенно выделяется левый фланг "зелено-белых", где разыгрался фулбек Стасюк и вингер Бычек. часто с ними комбинирует центрбек Дубко, который поднимается на чужую треть. Их стараниями Оболонь покинула четверку аутсайдеров, но отрыв минимальный – а потому киевлянам нужны очки. Как можно больше очков.

У Вереса турнирной мотивации меньше, но по игре ровенчане были одними из лучших в текущем чемпионате. В УПЛ не так много столь целостной тактической организации – причем она прогрессировала и видоизменялась по ходу чемпионата. Ключевой идеей остается агрессивная игра без мяча, быстрые переходные фазы, хорошее заполнение зон завершения и определенная универсализация футболистов.

Гайдучик уже давно работает в роли фальшивой девятки, хотя склонности к этому есть и у Степанюка. Левый фулбек Шевченко часто заходит в полуфланги. Вингеры могут появляться на противоположных флангах и тому подобное. У Вереса есть определенное кадровое разнообразие – за этим очень интересно наблюдать, но провал в Полтаве несколько испортил картину. Надо исправляться.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гакман (Верес)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Оболонь

Верес: Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатин, Клец, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Оболонь: Марченко – Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук – Ильин, Груша, Курко, Бычек – Устименко

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Вот вообще не станем делать прогноз на конкретный результат. Оболонь очень неудобная и зубастая команда. Недаром десятки экспертов еженедельно номинируют Сергея Шищенко на тренера тура – в конце концов, он поборется за звание лучшего в апреле. Но и Верес сохраняет высокий потенциал, умноженный на фактор родных стен.

Рискнем поставить на высокую результативность. Учитывая последние результаты команд, пробить тотал больше 2,5 им по силам.

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