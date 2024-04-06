Верес продолжает борьбу за выживание. Вести ее становится все труднее – команда держится в зоне переходных матчей, но всего в двух очках от дна таблицы. Зато, до спасительной 13-й позиции ровенчанам не хватает шести зачетных баллов. Там расположилась Заря, которая имеет игру в запасе.

В таких условиях любая осечка рискует стать фатальной, поэтому в домашней игре с Оболонью "народному клубу" нужна только победа. "Пивовары" находятся в похожих условиях, однако команда Валерия Иващенко имеет на два очка больше.

В общем, оба коллектива идут по чемпионату одинаково. У них по одной победе весной, причем бить удалось серьезных оппонентов – киевляне минимально переиграли Полесье, а ровенчане с тем же счетом одолели Черноморец. Также у них по одной ничьей (причем Верес добыл ее в поединке с Динамо) и по три поражения. Какие-то из них выглядели достойными, другие – не очень.

Да и по игре соперники чем-то похожи. Оболонь демонстрирует очень качественный прессинг, жертвой которого в предыдущем туре едва не стал Шахтер. Дончане под давлением подопечных Валерия Иващенко допустили аж 15 низких потерь и обвалили точность пасов вперед до 69% – но что работы на чужой трети после отбора, "пивовары" не знали.

Верес же ставит на контрпрессинг, которым удалось остановить Динамо. Впрочем попытки длительных владений пока что не приносят особой выгоды – лишь один из трех голов "народного клуба" весной прилетел не со стандарта. Зато такой футбол часто приводит к страшным обрезкам. С другой стороны, по ожидаемым показателям в атаке и обороне ровенчане имеют значительное преимущество над киевлянами.

Словом, команды примерно равны, что заметно и в турнирной таблице. И отступать им уже некуда – потеря очков сегодня рискует завершиться падением на дно завтра.

Кадровая ситуация

Травмированные: Балан (Верес)

Дисквалифицированные: Мрвалевич – Суханов

Ориентировочные составы на матч Верес – Оболонь

Верес: Паст – Смиян, Кучеренко, Вовченко, Гакман – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновский – Сикейра, Гайдучик

Оболонь: Федоровский – Грисьо, Приймак, Дубко, Осман – Черненко, Мороз – Мединский, Слободян, Прокопенко – Краснопир

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

В таких матчах делать прогнозы относительно победителя – бесполезно. Все решит рандом. Впрочем, существует устойчивая уверенность, что команды не пробьют тотал больше 2,5, ведь в текущем сезоне они больше одного гола не забивали. При этом у Вереса не сыграет нападающий, который забил все три мяча ровенчан весной.

Осенняя встреча, кстати, завершилась без голов. Хотя моментов хватало.

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