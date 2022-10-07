Верес – Металлист

Верес круто начал чемпионат, одержав три победы из четырех и потерпев поражение только от мощного СК Днепра-1. К этой красоте добавилось возвращение на родной стадион в Ровно, однако дебютный матч на реконструиованном Авангарде разочаровал – "народный клуб" выиграл первый тайм у Руха, провалился после перерыва и завершил боевой ничьей. Обидно, ведь на матч пришло немало болельщиков, которых разместили в VIP-ложе вопреки установленным правилам.

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Ровенчане имеют реноме прагматичного коллектива, которому достаточно минимальной победы или ничьей. Команда Юрия Вирта и сейчас не устраивает перформансов, однако она наиграла аж на 6,9 ожидаемых голов – это четвёртый показатель в УПЛ, хотя тренер всё равно недоволен действиями на чужой трети поля. На этой же позиции Верес держится и по показателю ожидаемых пропущенных. Словом, нынче на матчах "народного клуба" не скучно.

Именно в такой форме Верес подходит к поединку с Металлистом. Харьковчане тоже неплохо начали чемпионат, уверенно переиграв Рух, сыграв вничью с Ингульцом и в меньшинстве разбив Александрию. Подопечные Олега Ратия демонстрировали симпатичный атакующий футбол – этого от них не ожидали, учитывая количество потерь. Впрочем, в последних двух турах "желто-синие" потерпели фиаско, минимально проиграв Колосу и пропустив 6 голов от Шахтера.

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Значит ли это что-то для поединка против Вереса? Пока выборка матчей мала, чтобы делать далеко идущие выводы, но вряд ли. В нынешнем чемпионате все команды примерно равны, все они в неоднозначной форме и все будут чередовать хорошие результаты с плохими. Именно поэтому стоит посмотреть встречу с ровенчанами – на Авангарде должно быть весело.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Металлист

Верес: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Квасный – Клёц, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Сергийчук

Металлист: Рыбка – Романюк, Мизюк, Федорив, Клименчук – Панасенко, Ралюченко – Пидлипенец, Танковский, Коркишко – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Как уже говорилось, делать прогнозы на матчи УПЛ – бесполезно. Команды равны, поэтому здесь правит рандом. Тем не менее, если опираться на какую-то логику, то стоит отметить проблемы обоих коллективов в обороне и неплохую результативность. Результативная ничья в таких условиях вполне вероятна.

Колос – Ингулец

Колос за первые четыре матча вырвался в лидеры УПЛ. По игре ковалёвцы, конечно, не были ими и близко. Команда побеждала в ничейных поединках против равных себе, да и то не всегда. Встреча с Металлистом 1925 должна была бы продолжить успешное шествие, ведь "хлеборобы" уже на 23-й минуте остались в большинстве – впрочем, разбалансированные харьковчане удержали триумфальные 0:2, забив даже в неравных составах. Это фиаско опустило ковалёвцев на четвертое место.

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По ожидаемым показателям Колос вообще должен идти седьмым, однако не стоит относиться к этому коллективу без уважения. Конечно, у подопечных Ярослава Вишняка приличный перебор по очкам, но вместе с тем они демонстрируют стабильный футбол с хорошими моментами. Их мало, чтобы быть в лидерах УПЛ, но достаточно для борьбы за еврокубки. Тоже самое касается обороны.

Ингулец о проблемах Колоса может только мечтать. Пока "Папа" хайпует в медиа, Серий Лавриненко пытается вытащить его детище из пике – и пока что это не получается. Петровцы остаются одной из трёх команд, которым до сих пор не посчастливилось победить в УПЛ. В активе "казаков" всего два зачётных балла.

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Вряд ли кто-то будет плакать за футболом Ингульца в случае вылета – все его матчи выглядят воспроизведением стереотипов о чемпионате Украины. Впрочем, за тренерский штаб и футболистов несколько обидно. Откровенно слабенький состав, не получивший хорошего усиления перед сезоном, держится без явных провалов по игре. Есть и прессинг, и неплохие моменты в атаке, а по ожидаемым очкам петровцы вообще должны были бы быть десятыми. Команде просто не хватает класса и кадрового потенциала.

Кадровая ситуация

Травмированы: Паламарчук (Ингулец)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Ингулец

Колос: Волынец – Зозуля, Гончаренко, Новак, Черноморец – Болбат, Милько, Ориховский, Мякушко – Попов, Безбородько

Ингулец: Кучер – Нагиев, Поспелов, Павлов, Смоляков – Клименко, Кухарук – Одарюк, Кравчук, В. Близниченко – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Колос – явный фаворит пары. Не только из-за лучших результатов. Просто ковалёвцы не проигрывают на родном поле, а ещё у них значительно более мощный состав и стабильный футбол. Кучей единоборств этот коллектив тоже не испугать, а забивать здесь есть кому.

Ингулец способен дать бой и может даже сенсацию сотворит. Тем не менее, логика подсказывает, что победить должен Колос.

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