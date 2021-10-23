Верес – Мариуполь

Верес в течение трех туров в УПЛ не знал побед, несколько разочаровав болельщиков, однако неделю назад ровенчане совершили подвиг – играя в меньшинстве в Одессе с 20-й минуты, они удержали победу над Черноморцем. К качеству игры вопросы все равно остаются (особенно в атаке), но в целом команда Юрия Вирта заслуженно идет на своем 9-м месте. Футбол новичка выглядит зрело и продуманно.

Того же нельзя сказать о Мариуполе. Молодежь азовцев даже после прихода двух опытных легионеров не может порадовать своего тренера, проиграв 9 матчей из 11-ти – в частности, коллектив получил поражения в четырех последних турах, опустившись на дно турнирной таблицы. Некоторые фиаско были безнадежными, но во многих случаях подопечным Остапа Маркевича банально не хватало концентрации. Например, в поединке против Металлиста 1925 неделю назад они вели игру до 72-й минуты, а затем пропустили два гола – причем последний прилетел на 90-й минуте.

Похоже, дни Маркевича-джуниора в Мариуполе подходят к концу. За инсайдами в СМИ, перед ним поставили условие получить положительный результат в следующих двух турах – и если с Вересом еще можно на что-то надеяться, то дальше будет Динамо. Впрочем, в УПЛ возможно все.

Кадровая ситуация

Травмированные: Клёц – Чоботенко

Дисквалифицированы: Кучеров (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Мариуполь

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Полулях, Петько, Г. Пасич – Шестаков, Сергийчук

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Босанчич, Мампаси, Драмбаев – Чех, Мишнёв – Кащук, Очеретько, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Мариуполь находится в кризисе, но безнадежным его футбол не назвать. Команда создает достаточно моментов, а оборона Вереса последнее время была далека от идеала – по-хорошему, ровенчанедолжны были проигрывать в Одессе. Именно поэтому можно прогнозировать гол в ворота хозяев, но в победу гостей все равно не верится.

Азовцев банально не хватает на весь матч, да и с концентрацией у них большие проблемы. Они точно пропустят, но за ничью Мариуполь должен зацепиться. Не настолько он плох, чтобы испытывать столько поражений.

Черноморец – Львов

У Черноморца история даже печальнее, чем у Мариуполя. Одесситы демонстрируют очень хороший футбол с точки зрения атаки – конечно, это не уровень Динамо или Зари, однако для второй половины таблицы они действительно выглядят симпатично. Тем не менее, в течение семи туров подряд "моряки" не знают побед. Даже играя с Вересом в большинстве в течение 70 минут, подопечные Юрия Мороза не смогли зацепиться хотя бы за ничью. Дают о себе знать проблемы с последним пасом, но в первую очередь команду "хоронит" ужасная работа в обороне – по ожидаемым пропущенным голам Черноморец идет в лидерах. Как следствие, коллектив опустился на предпоследнюю позицию в турнирной таблице.

Львов держится на одну ступеньку выше, имея равенство с одесситами по очкам. Приход Олега Дулуба не смог исправить падения "горожан" – белорус за пять туров получил всего одну победу (над Минаем). Впрочем, этот коллектив не такой безнадёжный, как кажется на первый взгляд. По ожидаемым зачетным баллам львовяне идут аж на 7-й позиции – команда создает приличное количество моментов (почти на 13 xG), но не может их реализовать (недозабила 5,47 голов). В обороне аналогично – организационно все правильно, однако коллектив пропустил на 6 голов больше, чем должен был.

Очевидно, что Львову не хватает класса. Тем не менее, разбег с ожидаемыми показателями слишком большой, чтобы говорить о справедливости результатов подопечных Олега Дулуба. Рано или поздно их прорвет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кадири (под вопросом) – Ильющенков, Махмутович (под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Львов

Черноморец: Кучерук – Путря, Биловар, Дубко, Вантух – Михайленко – Цитаишвили, Исаенко, Смирный, Авагимян – Ванат

Львов: Костик – Зозуля, Лека, Брикнер – Грисьо, Чирьяк, Довгий, Якимец – Политыло – Эрнест, Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч двух равных нефартовых команд, у которых серьезные проблемы с классом. У Черноморца несколько лучше атака, да и играют одесситы в родных стенах - именно поэтому букмекеры считают их фаворитами. Впрочем, Львов выглядит более сбалансированным как в кадровом, так и в тактическом плане.

В таких случаях достаточно вероятна результативная ничья. На нее и поставим.

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