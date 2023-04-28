Каждый тур УПЛ начинается с интриги – победит ли Верес сегодня? В течение последних недель казалось, что сейчас ровенчане уже точно должны выиграть. В соперниках были Рух, Минай и Металлист, да и вообще не верилось, что безвыигрышные серии бывают настолько длинными. Тем более, при довольно хорошем уровне футбола.

Но подопечные Юрия Вирта не победили. Даже пять забитых голов в ворота харьковчан не принесли Вересу долгожданной победы, хотя по ожидаемым показателям команда должна была оформить разгром. В общем, "народный" клуб не выиграл ни одного из 11-ти последних матчей в УПЛ, а за последние 14 ривненчане торжествовали только раз.

Как следствие, Верес опустился в зону переходных матчей, рискуя свалиться в зону прямого вылета. От нее коллектив отделяют всего два очка. Теперь победа важна не только для психологии, но и для выживания в элите. То же самое касается сегодняшнего соперника – только здесь ситуация более затруднительная. Львов лежит на дне таблицы, не выиграв ни одного из последних семи поединков.

Шесть из них завершились поражениями. Часть из них можно оправдать сложным календарем, ведь пришлось сыграть с Динамо, СК Днепр-1, Зарей и дважды – с Шахтером. В половине случаев подопечные Анатолия Бессмертного давали лидерам бой, создавая серьезные проблемы, поэтому во встрече с Металлистом 1925 можно было надеяться на успешный результат.

Не получилось. Харьковчане одержали первую победу во втором круге, не пропустив ни одного гола. К счастью, ситуация еще не критическая – до зоны переходных матчей не хватает всего шести очков, а впереди еще восемь туров. Тем не менее, конкуренты могут уйти в отрыв, а значит сегодня львовян ничья не устроит.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированные: Г. Пасич – Муравский

Ориентировочные составы на матч Верес – Львов

Верес: Юрчишин – Гагун, Курко, Хондак, Вовченко – Клец, Лебеденко – Близниченко, В.Шарай, С.Шарай – Гайдучек

Львов: Рыбка – Грисьо, Габриэль, Дитятьев, Кузык – Алибеков, Мильченко – Богунов, Свржняк, Беляев – Эсеола

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Верес сильнее. Это – факт. Согласно таблице ожидаемых очков команда до сих пор должна была бы претендовать на еврокубки, чего не скажешь о Львове. Почти по всем показателям подопечные Анатолия Бессмертного идут на вылидт из УПЛ.

Вот только ривненчане три предыдущих матча с аутсайдерами не выиграли – но и не проиграли же! В общем, от ривненчан уже не знаешь, чего ожидать, однако мы сохраняем веру в их победу. О ее близости говорит логика, статистика и здравый смысл.

Колос – Шахтёр: анонс матча УПЛ