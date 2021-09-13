Верес неудачно начал чемпионат, расписав нулевую ничью с Колосом, потерпев поражения от Динамо и уступив Руху. Команда демонстрировала не слишком выразительную игру, хотя на отдельных отрезках подопечные Юрия Вирта действовали неплохо – даже в Киеве. Впрочем, в последних трёх турах результаты пошли вверх вместе с качеством футбола. Сначала ровенчане отобрали очки у Ворсклы, переиграв ее по всем параметрам, дальше случилась минимальная победа над Минаем, а затем коллектив уничтожил Десну в Чернигове со счетом 4:0. Забив все 4 гола до перерыва. Not bad.

Верес набрал свои очки заслуженно. Перебор по ожидаемым показателям у новичка УПЛ мизерный, а недобора нет – на что коллектив наиграл, то он и получил. Юрий Вирт был полностью удовлетворён. За время международной паузы "народный клуб" ещё и провёл небольшой сбор, проиграв молодежке венгерской Кишварды (1:2) и победив Минай (3:0). Словом, в Ровно сейчас всё ровно.

У Львова история не такая приятная. "Горожане" пока не выиграли ни одного матча, оставаясь единственным коллективом в новом сезоне без побед в УПЛ. Нельзя при этом сказать, что львовяне демонстрировали ужасный футбол: с Мариуполем и Александрией были заслуженные ничьи, с Шахтером команда удерживала "нули" до 70-х минут, а поражение от Руха случилось при тотальном доминировании – соперник провёл всего 2 удара по воротах, триумфировав благодаря автоголу. Реальными провалами стали разгром от Ворсклы и безапелляционный "влёт" Ингульцу.

Вследствие неудачных результатов Анатолий Бессмертный отправился в отставку. За время международной паузы "горожане" нашли нового тренера – причём очень перспективного. Новым наставником Львова стал Олег Дулуб, который относительно успешно работал с Карпатами и Черноморцем, запомнившись хорошей тактической подготовкой. Под его руководством львовяне уже одержали победу, разгромив Карпаты-Галич в спарринге (3:0). Впрочем, Верес – не Карпаты. Сегодня будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Дахновский (Верес)

Травмированные: М. Шестаков, С. Шестаков, Гегедош (Львов)

Ориентировочные составы на матч Верес – Львов

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Клёц, Кучеров – Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич – Сергийчук

Львов: Костик– Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец – Шина, Довгий, Чирьяк, Эрнест – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Львов не настолько безнадёжен. По ожидаемым очкам "горожане" вообще должны были идти аж на 6-й позиции, но команде катастрофически не везло. Рано или поздно статистика должна выровняться – и приход нового тренера может предоставить необходимый импульс. Впрочем, Верес находится на ходу, поэтому прогнозировать победу в первом же матче Дулуба пока трудно.

Наиболее вероятным результатом кажется ничья.