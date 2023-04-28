Верес сумел вырвать победу над Львовом в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Команды провели очень яркий первый тайм, забив 4 мяча. Отметить стоит ошибки Юрчука, дальние выстрелы Близниченко и Кучерова, ассист Беляева. Сразу после перерыва отличился Шестаков. Этот удар и стал победным.

Верес победил Львов в дуэли с 5 голами – конец антирекордной серии, дальний шедевр и фейл кипера

Верес прервал свою историческую антирекордную серию из 11 матчей без побед. Это позволило ровенчанам подняться на 11 позицию с 24 пунктами. Львов остался на последнем месте, имея в активе 13 очков.