Верес – Львов – 3:2 – видеообзор матча с красивыми голами и ляпом вратаря
28 апреля 16:29 - Читати українською
Верес сумел вырвать победу над Львовом в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
13’ Валерий Кучеров
49’ Михаил Шестаков
Ивиян Свржняк 45+1’
13’ Валерий Кучеров
45+1’ Ивиян Свржняк
49’ Михаил Шестаков
Команды провели очень яркий первый тайм, забив 4 мяча. Отметить стоит ошибки Юрчука, дальние выстрелы Близниченко и Кучерова, ассист Беляева. Сразу после перерыва отличился Шестаков. Этот удар и стал победным.
Верес победил Львов в дуэли с 5 голами – конец антирекордной серии, дальний шедевр и фейл кипера
Верес прервал свою историческую антирекордную серию из 11 матчей без побед. Это позволило ровенчанам подняться на 11 позицию с 24 пунктами. Львов остался на последнем месте, имея в активе 13 очков.
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