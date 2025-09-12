В рамках 5-го тура УПЛ 2025/26 Верес принимает Кудривку, а Александрия сыграет с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – Кудривка

Свою первую победу Верес одержал аж в четвертом туре, однако ровенчане имели уважительную причину – в первых трех пришлось сыграть с Шахтером и Динамо, а с Полтавой откровенно не повезло. Сам смысл игры "народного клуба" нравился, однако Олег Шандрук не стал ждать, когда просто "попрет". Еще в поединке с полтавчанами его подопечные перешли на схему с тремя защитниками, а в дальнейших матчах тренерский штаб экспериментировал с ее кадровым наполнением.

"К завершению карьеры готовлю себя не первый год": экс-капитан Вереса сменил профессию и бросает вызов Карпатам и Руху

Новая модель сработала во встрече с ЛНЗ, хотя первый тайм оказался очень нервным. Опираясь на стартовый состав в спарринге с Рухом, можно уверенно говорить о продолжении эксперимента. Особенно интересно взглянуть на усиление левого фланга – с Полесья пришел фулбек Корнийчук, который забил в последнем матче за молодежную сборную, а с Галатасарая выписали вингера Айдина!

Впрочем, оба не участвовали в спарринге (Корнийчук в этот день играл против Литвы), поэтому вряд ли новички появятся в основе. Тем более, что соперник очень непростой. Кудривка превзошла все ожидания, набрав 7 очков в первых четырех турах.

Дебютанты УПЛ переиграли Александрию и Полтаву, а перед международной паузой едва не прибили Карпаты. Поражение произошло только в матче против Зари, но и там команда смогла удивить – Легостаев забил с ассиста Яшкова, которого прямо сейчас можно назвать одним из лучших голкиперов чемпионата. Правда, здесь надо отметить и везение с арбитражем, который дал "левый" пенальти с Полтавой и "левое" удаление Бабоглу.

И все равно Кудривка выглядит сильно. Как в организационном плане (очень классные контратаки), так и в статистическом – по ожидаемым очкам и голам коллектив держится аж на четвертой позиции. Это и неудивительно, учитывая массовое подписание перспективных и опытных новичков (Безбородько, Нагнойный, Тотовицкий, Лосенко, Морозко, Пушкарев). Что и говорить, когда сегодня на поле могут оказаться сразу три экс-игрока Вереса.

А за время международной паузы Кудривка успела арендовать нападающего Овусу из Металлиста 1925. Он является первым легионером в истории клуба, но вряд ли Раймонда увидим в основе. Он только пришел и не успел сыграться – а очки для дебютанта УПЛ важно набирать в каждом матче.

Кадровая ситуация

Травмированы: Потимков (Кудривка)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Кудривка

Верес: Горох – Ципот, Гончаренко, Вовченко – Стамулис, Кучеров, Клец, Смеян – Шарай, Ндукве, Помба

Кудривка: Яшков – Морозко, Векляк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойный – Козак, Сторчоус, Рогозинский – Легостаев

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

По правде говоря, оба коллектива – равны. Обоим удобнее играть вторым номером. Небольшое преимущество все же остается за Вересом, которому удалось переиграть такой же закрытый ЛНЗ и создать кучу моментов с Полтавой, однако в контексте УПЛ предыдущие результаты не значат ничего.

Рискнем поставить на "оба забьют", потому что Верес при игре в тройке все равно пропускает регулярно – даже в спаррингах. Как и Кудривка.

Александрия – ЛНЗ

Александрия выдала ужасный старт под руководством Кирилла Нестеренко, проиграв шесть матчей кряду. Поражения в еврокубках еще можно понять – не хватало кадров, играли очень хорошо, а на выезде явно осудили – однако провалы с Кудривкой, Оболонью и Металлистом 1925 нельзя оправдать никоим образом. Уровень футбола "аграриев" колебался от очень плохого до "более-менее нормального в течение 30 минут". Конечно же, избежать фиаско с Шахтером при таком раскладе было нереально.

Если бы оборона играла лучше, то и ситуация могла бы получиться не столь ужасной. Александрия имеет самый большой перебор по пропущенным голам – команда должна была "глотнуть" на четыре меньше. Впрочем, за время международной паузы клуб усилил атаку, арендовав Дмитрия Кремчанина у Динамо. 20-летний атакующий хав блистал на уровне U-19. забив 46 голов в 83 матчах, однако прорыв во взрослый футбол явно затянулся.

Первые неудачи Кирилла Нестеренко можно было списать на перестройку состава, проблемы с трансферами и индивидуальные провалы (как у того же Кампуша с Ковальцом, которого вообще перевели в дубль). После международной паузы попусков будет меньше – теперь начался настоящий чемпионат. Надо начинать набирать очки, хотя прежде всего команда должна продемонстрировать признаки прогресса в игре. Возможно, сентябрь станет решающим для 33-летнего специалиста, который только дебютировал в роли главного тренера.

Прогрессировать придется на фоне мощного ЛНЗ. Виталий Пономарев быстро создал "Рух на Днепре" – в черкасах прописалась не только большая диаспора его экс-подопечных, но и система игры. "Семенной завод" начал работать в прагматичном стиле, выставляя очень надежный средний блок и прибивая сильными контратаками.

Победа над Полесьем оказалась показательной. Житомирян одолели со счетом 2:0, играя в темпе 2,5 пасов в среднем за атаку – то есть, почти каждый отбор продолжался лонгболом на ход. Впрочем, оставшись без Яшари и встретившись с не менее прагматичным соперником, ЛНЗ сдулся. Черкасчане проиграли Вересу (0:2) с его схемой 3-4-3. До перерыва команда Виталия Пономарева создала немало моментов, однако после нее уже ничего не удавалось.

Этот факт может вдохновить других тренеров. Нынешнюю Александрию, например, устроит и нулевая ничья. Тем более, что из-за дисквалификации выпал Муравский – центрбек, способный продвигать мяч на чужую половину под давлением. Кроме того, в сентябре клуб распрощался с Момо.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шулянский (Александрия)

Дисквалифицированные: Кампуш – Муравский

Ориентировочные составы на матч Александрия – ЛНЗ

Александрия: Долгий – Скорко, Беиратче, Боль, Ндика – Фернандо Энрике – Жота, Мишнев, Кремчанин, Цара – Кастильо

ЛНЗ: Ледвий – Пасич, Дидык, Дайко, Кузык – Ноникашвили – Эйнел, Яшари, Танковский, Бенетт – Ассинор

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Несмотря на все неудачи, недооценивать Александрию не стоит. На отдельных отрезках и в первом матче еврокубков было заметно, что "аграрии" могут играть очень сильно. К тому же, Кирилл Нестеренко может сделать ставку на другого голкипера – Долгий отбил пенальти от Шахтера и в целом выглядел надежнее нестабильного Шевченко.

Впрочем, команда пока выглядела слишком уязвимой на переходных фазах, в которых Виталий Пономарев является экспертом. Да и в целом александрийцы смогли на 2 гола в УПЛ при 10 пропущенных. В состав ЛНЗ еще и должен вернуться Яшари – Эдегор для середнячков, способен резать оборону через передачи каждые 5-7 минут. Черкасцы в принципе очень сильны.

Именно гости являются фаворитами встречи, однако заряжать на их победу рискованно. Александрия слишком мотивирована хотя бы на ничью, которая вполне по силам – здесь все еще хороший состав с серьезной глубиной на скамейке. Лучше вообще воздержаться от прогнозов.

