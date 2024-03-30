В рамках 22-го тура УПЛ 2023/24 Верес принимает Кривбасс, а Полесье встретится с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – Кривбасс

Верес продолжает борьбу за выживание. Команда перед международной паузой победила Черноморец в Одессе, а до этого выцарапала ничью с Динамо – оба результата были заслуженными, но пока что рано говорить об устойчивом прогрессе. Ровенчане продолжают развивать новый стиль, пытаясь работать от владения и интенсивного контрпрессинга, однако они только в начале своего пути.

Подопечные Олега Шандрука пока слишком уязвимы при переходных фазах. Плюс остается немало простых ошибок в обороне. Как следствие, "народный клуб" держится в зоне плей-офф за выживание – до спасительной 12-й позиции не хватает трех очков, а от падения в зону прямого вылета команду отделяют только дополнительные показатели.

При таком раскладе необходимо цепляться хотя бы за ничью с Кривбассом, однако речь идет об одном из двух лидеров чемпионата. Криворожане имеют равенство по очкам с Шахтером – и только в матче с "горняками" они не победили весной. Правда, победы над Оболонью и Колосом в предыдущих двух турах оказались натужными и минимальными.

Это не удивляет, учитывая "автобусность" этих коллективов. Команда Юрия Вернидуба имеет проблемы с организацией моментов, даже если удается разрывать оборонительный блок соперника. Кривбасс очень старается развивать свое позиционное наступление, а также существенно добавил в прессинге – впрочем, пока коллектив сильнее на встречных курсах. В отличие от Вереса.

Кадровая ситуация

Травмированы: Якимец (Кривбасс)

Дисквалифицированные: Шарай (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Кривбасс

Верес: Когут – Морозко, Кучеренко, Сезар, Шевченко – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновский – Сикейра, Мрвалевич

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Лунев, Соса – Аду

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Можно не сомневаться, что Верес даст бой. Кривбассу будет непросто, однако ровенчане со своим желанием идти в контрпрессинг и владеть мячом сознательно подставляются под риск обрезаться. Подопечные Юрия Вернидуба подобные моменты конвертируют в моменты в голы – именно поэтому мы ставим на победу фаворита.

Полесье – Черноморец

Дебют Сергея Шищенко во главе Полесья оказался гливким. Житомиряне минимально уступили Оболони, не продемонстрировав ничего нового в своей игре – что и неудивительно, учитывая несколько дней на подготовку. После этого коуч получил почти 2-недельную паузу, но этого мало для решения проблем. Тем более, что Михайличенко, Назаренко, Крушинский, Смоляков и Мустафаев пропускали тренировки из-за вызова в сборную.

С другой стороны, команда усилилась Петряком, который уже дебютировал в товарняке с иванковским Штурмом. Полесье победило со счетом 3:1. Вряд ли это о чем-то говорит, но Сергей Шищенко декларировал желание играть в агрессивный атакующий футбол – а с этим до сих пор были проблемы. Житомиряне в первых четырех турах забили три гола, набрали одно очко и потерпели три подряд поражения.

Новичок УПЛ уже скатился до шестого места, поэтому в домашке с Черноморцем будет устраивать только победа. У одесситов ситуация аналогичная – подопечные Романа Григорчука тоже имеют ничью и три подряд поражения, забив два гола и оказавшись в 5-ти очках от зоны переходных матчей. Что наиболее обидно, "моряки" стали предсказуемыми в своей игре – никого не удивляет их прессинг по всему полю 1-в-1.

Ничего другого Черноморец соперникам не предлагал. Как следствие, Ворскла и Верес заслуженно победили одесситов, а Оболонь завершала матч со статистикой 18:1 по ударам. Возможно, за время международной паузы Роман Григорчук что-то придумает – будем смотреть.

Кадровая ситуация

Травмированы: Макуана – Путря

Дисквалифицированные: Салюк – Чоботенко

Ориентировочные составы на матч Полесье – Черноморец

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Танковский, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будковский

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Гучек, Салюк, Брагару – Васильев – Бойчук, Кузык, Авагимян, Штогрин – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Полесье даже в весенней форме выглядит перспективнее нынешнего Черноморца. Хотя бы из-за более высокого кадрового потенциала. Тем не менее, разница потенциалов не столь велика, а футбол обеих команд после международной паузы предсказать трудно. Именно поэтому мы воздержимся от конкретного прогноза – все решит рандом.

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