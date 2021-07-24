Луцку никак не удается вернуть Волынь в элиту украинского футбола, но без матчей VBet-лиги в этом году город не обойдётся. Вместо "крестоносцев" на стадионе Авангард будет выступать Верес, который уверенно выиграл Первую лигу в прошлом сезоне. В последний раз против команд УПЛ ровенчане играли в марте, в кубковой встрече против Зари – луганчане одержали волевую победу с привкусом скандала, а "хозяева" получили симпатии болельщиков за хороший футбол.

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Впрочем, то был Кубок, где нужно настроиться всего на один матч , а теперь Вересу необходимо привыкать к условиям полноценного чемпионата с 15 сильными соперниками. Под новый сезон клуб провёл небольшое усиление состава – в команду пришли братья Пасичи, Клёц, Кичак, Сергей Шестаков и молдавский вингер Гечев. При этом ровенчане сохранили всех героев прошлого сезона – коллектив покинул лишь Дмитрий Поворознюк, который подумывает о завершении карьеры футболиста.

На сборах подопечные Юрия Вирта провели 7 спаррингов, уступив Руху (0:1), Львову (1:2), Агробизнесу (0:1) и Десне (0:2), переиграв ЛНЗ (2:1) и Карпаты (2:1) и расписав ничью с Волынью (0:0). Две победы были одержаны уже на втором сборе. Из тактических "изюминок" можно отметить попытку сыграть с Агробизнесом в схеме 3-5-2 – Пасичи исполняли в ней роль латералей. Базовой же схемой осталась 4-4-2.

Очевидно, что для Вереса главной задачей в текущем сезоне будет сохранение прописки в элите. У Колоса же цели гораздо выше – ковалёвцы круто провели прошлогоднюю еврокампанию, едва не пробившись в плей-офф Лиги Европы, а в этому году команда настроена пробиться как можно дальше по Лиге конференций. "Хлеборобы" стартуют в этом турнире уже через две недели, поэтому сейчас подопечным Руслана Костишина нужно быстрее набрать форму. Матч против ровенчан выглядит идеальным вариантом для обкатки коллектива перед еврокубками.

В кадровом плане Колос не сделал безумного прорыва, банально закрыв дыры в составе. Они возникли после ухода Антюха, Смирноваго, Ориховского и Кравченко – вместо них клуб подписал Ситчинаву, Нуриева и Сакива, а также арендовал из Ростова центрбека Павловца. Кроме того, ковалёвцы оформили трансфер бразильского вингера Диего Сантоса и продлили аренду Чурко. Словом, в вопросе комплектации команда не сделала ощутимого шага вперёд, но и регресса не случилось.

За время подготовки к чемпионату подопечные Руслана Костишина провели аж 8 спаррингов, причем 7 из них пришлись на второй сбор. Первые три контрольных матча Ковалёвцы проиграли с суммарным счётом 0:5 (обидчиками стали Ингулец, Левый берег и Рубикон), однако дальше команда начала набирать – Колос переиграл Александрию (2:0), Краматорск (1:0) и Львов (2:1 ), расписав ничью с СК Днепр-1 (0:0) и уступив Подолью (2:3).

Кадровая ситуация

Дисквалифицированных в составе обоих коллективов нет. Лазарет Вереса пустой, а вот Колосу не сможет помочь Морозко – Евгений восстанавливается после повреждения боковой связки правого колена. Все остальные футболисты здоровы.

Ориентировочные составы на матч Верес – Колос

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Г. Пасич, Полулях, Кучеров, Е. Пасич – Гегедош, Шестаков

Колос: Волынец – Золотов, Новак, Петров, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Костышин, Чурко – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Вересу сегодня будет трудно. Даже на сборах было заметно, что уровень УПЛ команда пока не вытягивает – ровенчане проиграли всем представителям элиты, забив им всего один гол. Ковалёвцы же плавно готовили выход на пик формы под еврокубки, которые стартуют уже совсем скоро.

Впрочем, у Юрия Вирта собрана довольно хорошая команда, усиленная исполнителями со значительным опытом выступлений в УПЛ. При этом не стоит забывать о факторе домашнего поединка – как правило, новички при своих болельщиках дебютируют очень ярко. Ровенчане будут играть на эмоциональном подъёме, поэтому можно рискнуть, поставив на боевую ничью.

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