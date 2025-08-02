Верес и Динамо встретятся в первом туре УПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч между Вересом и Динамо состоится в Ровно 2 августа. Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.

Верес – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Матч Вереса и Динамо можно посмотреть в прямом эфире. Онлайн-трансляция доступна на MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет, Попов, Михавко, Тымчик, Дубинчак, Пихаленок, Шапаренко, Михайленко, Кабаев, Ванат, Ярмоленко

Верес: Горох, Стамулис, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин, Кучеров, Бойко, Стень, Шарай, Ндукве.

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