"Играли на тяжелом поле. Наверное, не стоило даже начинать этот матч, потому что, особенно в первом тайме, поле было замерзшее, жесткое. Игроки скользили, тяжело было сохранять равновесие, тяжело контролировать мяч. Во втором тайме мороз чуть-чуть отпустил газон, игроки стали устойчивее держаться и двигаться на футбольном поле, после чего пошли голы. Ребята провели хороший матч и одержали заслуженную победу.

Верес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Мои игроки хорошо подготовлены к разным обстоятельствам, они это доказывают и в играх чемпионата, и в матчах за сборную, где они представлены в большом количестве. Они всегда стремятся побеждать, добиваться успеха. И они это доказали в сложных условиях.

Хочу подчеркнуть, что мы сегодня играли на очень тяжелом поле, поэтому я хочу поздравить всех своих игроков, которые участвовали в матче, потому что при таких условиях сложно играть, и при таких условиях мы избежали травм. Матч прошел по правилам fair-play. Хотя обычно в матчах на подобных полях встречаются неприятные, нефутбольные вещи.

Вербич? Он сыграл очень хорошо. Когда игрок доказывает на поле свою состоятельность, свое мастерство, это всегда оказывает положительное влияние на игру команды. Он неплохо сыграл и с Минаем, но не столь качественно в атаке. Сегодня он сыграл очень хорошо. У меня спросили, поздравил ли я Беньямина как-то особенно. Да, когда других игроков я поздравил один раз, его дважды, дважды пожав ему руку.

Радует то, что он сегодня играл комбинационно со своими партнерами. Были игры, где он старался больше брать мяч на себя, действовать индивидуально. Но наша команда играет в комбинационном футболе. Сегодня Вербич открывался и в других зонах, а не только в своей, постоянно создавал определенные проблемы сопернику, действовал разнообразно", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Добавим, что, несмотря на плохое состояние газона, поединок Верес – Динамо таки состоялся. "Бело-синие" оформили разгромную победу (3:0), а Вербич отличился дублем.

Динамо разгромило Верес с дублем Вербича – два удаления и ужасный пенальти Цыганкова в скандальных "танцах" на льду