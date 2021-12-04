"Мы должны понимать, что в Украине такой климат. Газон действительно жесткий, но бригада арбитров дала разрешение на проведение игры, хотя разговор был довольно жестким, доходило даже до оскорблений.

Поединок Динамо U-19 перенесли на весну из-за форс-мажора

Да, я знаю, что поле жесткое, но что я могу сделать? Это вопрос к работникам стадиона. Я понимаю, что газон не очень хороший. Сейчас я один несу за это ответственность, но мне жалко игроков, которые будут играть не в очень хороших условиях. Я защищаю Верес. В конце совещания мы пожали друг другу руки с представителями Динамо.

Киевляне предлагали перенести игру в Киев – транспорт, перелет и все остальное. Но вчера в Ровно было заседание акционеров клуба, на котором должны были присутствовать все команды Вереса, поэтому мы отказались от этой идеи. Это физически невозможно было сделать", – сказал Шевчук в программе "ТУР Online".

Сегодня утром встал вопрос – состоится ли поединок вообще. Представитель Динамо возмутился состоянием газона и обвинил Верес в умышленном невключении подогрева. Потом было еще одно совещание, на котором присутствовал Вячеслав Шевчук и вопрос удалось уладить. К слову, вчерашний поединок молодежных команд Динамо и Вереса не состоялся именно из-за неудовлетворительного состояния газона.

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