В последнем матче мини-турнира "Winter Cup-2022" сойдутся ровенская и одесская команды. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 24".

Поединок Верес – Черноморец состоится в турецком Белеке и стартует в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно на канале "Футбол", а также в этой новости.

Полесье дожало Металлист и стало обладателем Winter Cup – первый трофей в новейшей истории клуба

Фактически это будет встреча за третье место. Накануне Полесье обыграло Металлист и завоевало трофей. В предыдущих двух турах Верес потерпел два поражения с одинаковым счетом – 1:2. В свою очередь, Черноморец тоже дважды уступил, но оба раза в серии пенальти. Следовательно, в активе одесситов есть два очка, поэтому сегодня их может устроить даже ничья.