Как и ожидалось, сезон у Вереса пошел тяжело. В первых четырех турах команда набрала всего одно очко, потерпев поражения от Полесья, Колоса и Ворсклы. Ничья с Шахтером выбивается из ряда, однако там ровенчане играли в большинстве целый тайм – хотя на уровне идей и их реализации именно этот матч был лучшим. На прошлой неделе мог прилететь и четвертый проигрыш, но встречу с Динамо перенесли.

Дебютную победу под руководством Сергея Лавриненко удалось получить в Кубке, где удалось одолеть Эпицентр (3:1), хотя окончание поединка оказалось нервным. В чемпионате же все печально – два забитых гола, семь пропущенных. Сказывается отсутствие серьезной трансферной кампании и потеря Пасича.

Впрочем, недооценивать Верес нельзя. Во-первых, у ровенчан довольно сильный прессинг (уже легендарный гол Ворскле пришел именно с него), да и закрыться в "автобусе" коллектив умеет (доказано на примере Шахтера). Во-вторых, "народному клубу" не везет – команда недозабила более четырех голов, пропустила почти на два больше ожидаемого и недобрала аж 5 очков. Подобная статистика имеет тенденцию подтягиваться вверх, поэтому Черноморец должен быть бдительным.

Тем более, что в предыдущем туре одесситы сгорели ослабленной Ворскле. Причем проиграли по делу – полтавчане довольно умело прессинговали и рвали на контратаках, хотя в конце встречи просели и дали "морякам" создать кучу моментов. Картина напоминала победный матч Черноморца с Динамо, только теперь в роли киевлян были подопечные Романа Григорчука.

В плане игры без мяча и в позиционном наступлении Черноморец является одним из лучших коллективов УПЛ. По ожидаемым голам одесситы идут вторыми после Кривбасса. Здесь есть круто поставленная система, и достаточное количество футболистов должного уровня – особенно выделяются новички Шпорн и Иеде. Впрочем, Черноморцу не хватает стабильности.

На три победы у "моряков" два поражения, причем Колосу проиграли безапелляционно. И не сказать, что у Романа Григорчука совсем нет глубины состава – команда усилилась круто. Впрочем, футбол Черноморца иногда выглядит прогнозируемо, да и к контратакам он чувствителен. Тренерскому штабу есть над чем работать – несмотря на все достоинства, гарантировать победы даже над аутсайдерами одесситы не могут.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ющишин, Дахновский – Войтиховский, Бадибанга

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Черноморец

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Близниченко, Сикейра, В. Шарай – Марусич

Черноморец: Билык – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Кузык, Шпорн, Васильев – Брагару, Иеде, Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Черноморец является однозначным фаворитом, однако полярность его результатов заставляет относиться к прогнозам с максимальной осторожностью. Да и прессинг Вереса недооценивать не следует. Тем не менее, в двух матчах с аутсайдерами "моряки" одержали уверенные победы.

Ровенчане способны зацепиться за очки, однако их уязвимая оборона и безумное расточительство рискуют стать длительным трендом. Слишком уж мало у "народного клуба" кадровых ресурсов. Учитывая все эти факты, мы поставим на победу Черноморца.

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