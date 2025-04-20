Верес – Черноморец – 2:1 – видео голов и обзор матча УПЛ
Верес обыграл Черноморец в рамках 25-го тура УПЛ (2:1). Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".
Уже на 8-й минуте Лацабидзе выполнил точную подачу в штрафную, которую подхватил Янаков, сместился под правую ногу и, после рикошета от стойки, отправил мяч в ворота – 0:1!
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На старте второго тайма Верес сумел сравнять счет. Едва Ракицкий покинул поле, как Вовченко удалось подать в штрафную площадь, где Гончаренко сбросил мяч на Степанюка, и тот точно пробил в створ. А на 61-й минуте ривненчане вышли вперед: Гайдучик выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Дахновского, который элегантно левой ногой забросил мяч за шиворот Аниагбосо – 2:1! Победу одерживает Верес.
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