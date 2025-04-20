Уже на 8-й минуте Лацабидзе выполнил точную подачу в штрафную, которую подхватил Янаков, сместился под правую ногу и, после рикошета от стойки, отправил мяч в ворота – 0:1!

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На старте второго тайма Верес сумел сравнять счет. Едва Ракицкий покинул поле, как Вовченко удалось подать в штрафную площадь, где Гончаренко сбросил мяч на Степанюка, и тот точно пробил в створ. А на 61-й минуте ривненчане вышли вперед: Гайдучик выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Дахновского, который элегантно левой ногой забросил мяч за шиворот Аниагбосо – 2:1! Победу одерживает Верес.

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