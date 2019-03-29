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Верея из-за смены руководства может попрощаться с Севидовым и украинскими футболистами

29 марта 23:21 20 Читати українською
Верея из-за смены руководства может попрощаться с Севидовым и украинскими футболистами
Александр Севидов / Фото: ФК Мариуполь

В болгарской Верее могут состояться серьезные кадровые изменения.

В клубе сменился инвестор и руководство снова перешло к почетному президенту Галину Михайлову и президента Кристиану Парванову, сообщает topsport.bg.

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В связи с этим команду возглавит новый главный тренер Иван Вутов, а украинский специалист Александр Севидов, который сейчас возглавляет Верею, будет уволен.

Севидов, который возглавляет Верею, подписал трех украинцев

Также, в команде до конца сезона должны остаться преимущественно болгарские футболисты. Поэтому, украинские игроки Денис Васильев, Сергей Рудыка, Евгений Добровольский и Геннадий Ганев также могут покинуть клуб.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Денис Васильев Денис Васильев Сергей Рудыка Сергей Рудыка Евгений Добровольский Евгений Добровольский Геннадий Ганев Геннадий Ганев Александр Севидов Александр Севидов Верея Верея
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