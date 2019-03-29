Верея из-за смены руководства может попрощаться с Севидовым и украинскими футболистами

В болгарской Верее могут состояться серьезные кадровые изменения.

В клубе сменился инвестор и руководство снова перешло к почетному президенту Галину Михайлову и президента Кристиану Парванову, сообщает topsport.bg.

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В связи с этим команду возглавит новый главный тренер Иван Вутов, а украинский специалист Александр Севидов, который сейчас возглавляет Верею, будет уволен.

Севидов, который возглавляет Верею, подписал трех украинцев

Также, в команде до конца сезона должны остаться преимущественно болгарские футболисты. Поэтому, украинские игроки Денис Васильев, Сергей Рудыка, Евгений Добровольский и Геннадий Ганев также могут покинуть клуб.