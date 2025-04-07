Проба B Михаила Мудрика на допинг, вероятно, подтвердила результат пробы А, заявил журналист Игорь Цыганык в прямом эфире на своем Youtube-канале.

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"Я так понимаю, что вердикт по Мудрику уже есть. И некоторые люди о нем уже знают. Просто сейчас идет обжалование этого вердикта, и до полного оглашения ситуации никто об этом не будет говорить. Только тогда, когда пройдут все инстанции обжалования. Я понимаю, что проба Б подтверждает пробу А. И сейчас адвокаты попросили не выдавать это, пока все дисциплинарные органы не примут свое решение. Ждем, но определенные люди уже знают этот результат", – поделился инсайдом Цыганык.

Напомним, что из-за допингового скандала Михаил Мудрик не появлялся в заявке Челси с декабря 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за "пенсионеров" лишь 15 матчей, забив 3 раза и отдав 5 голевых передач во всех турнирах.

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