toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЭМ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Вердер в большинстве вырвал победу над Аугсбургом

18:26 18 Читати українською
Вердер в большинстве вырвал победу над Аугсбургом
Вердер – Аугсбург – 3:2

В рамках 3-го тура чемпионата Германии Аугсбург на выезде уступил Вердеру (2:3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

6’ Юя Осако
21’ Джош Сарджент
67’ Юя Осако
 
Рубен Варгас 12’
Штефан Лихтштайнер 34’
Рубен Варгас 46’
6’ Юя Осако
12’ Рубен Варгас
21’ Джош Сарджент
34’ Штефан Лихтштайнер
46’ Рубен Варгас
67’ Юя Осако

Воскресный уикенд в Бундеслиге открывали Вердер и Аусбург. Неудачники первых туров во что бы то не стало пытались вырваться со дна турнирной таблицы. И первыми эту задачей стали воплощать в жизнь хозяева.

Дортмундская Боруссия сенсационно уступила Униону, Бавария поиздевалась над Майнцом: 3-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Уже на шестой минуте Юя Осако безупречно пробил из пределов штрафной и открыл счет в матче.

Однако не успели бременцы вдоволь насладиться успехом, как пропустили в свои ворота: Рубен Варгас после навеса Штефана Лихтштайнера высоко выпрыгнул и мощным ударом отправил мяч под левую стойку.

Такой расклад событий явно не устраивал игроков Вердера и на 21-й минуте Джош Сарджент добил мяч в сетку, после того как кожаный отскочил ему прямо на ход.

На 34-й минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Лихтштайнер.

РБ Лейпциг на выезде легко одолел менхенгладбахскую Боруссию

Начало второго тайма ознаменовалось голом: после передачи Флориана Нидерлехнера снова забил Варгас.

А на 67-й минуте Осаке оформил дубль нанеся невероятный удар слету под перекладину.

Вердер продолжал владеть значительным преимуществом и создал достаточно опасных моментов, однако ни один из них больше не воплотился в забитый гол.

После этой победы Вердер набрал три зачетных пункта и поднялся на тринадцатую строчку, Аугсбург с одним очком остался шестнадцатым.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ

blog_ava
Клопп прокомментировал конфликт между Салахом и Мане в матче против Бернли
12:11
793
Теги
Аугсбург Аугсбург Вердер - Аугсбург Вердер Вердер Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Атлетико
20:00
Эйбар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук