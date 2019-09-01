Вердер в большинстве вырвал победу над Аугсбургом

В рамках 3-го тура чемпионата Германии Аугсбург на выезде уступил Вердеру (2:3). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Воскресный уикенд в Бундеслиге открывали Вердер и Аусбург. Неудачники первых туров во что бы то не стало пытались вырваться со дна турнирной таблицы. И первыми эту задачей стали воплощать в жизнь хозяева.

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Уже на шестой минуте Юя Осако безупречно пробил из пределов штрафной и открыл счет в матче.

Однако не успели бременцы вдоволь насладиться успехом, как пропустили в свои ворота: Рубен Варгас после навеса Штефана Лихтштайнера высоко выпрыгнул и мощным ударом отправил мяч под левую стойку.

Такой расклад событий явно не устраивал игроков Вердера и на 21-й минуте Джош Сарджент добил мяч в сетку, после того как кожаный отскочил ему прямо на ход.

На 34-й минуте арбитр оставил гостей в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Лихтштайнер.

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Начало второго тайма ознаменовалось голом: после передачи Флориана Нидерлехнера снова забил Варгас.

А на 67-й минуте Осаке оформил дубль нанеся невероятный удар слету под перекладину.

Вердер продолжал владеть значительным преимуществом и создал достаточно опасных моментов, однако ни один из них больше не воплотился в забитый гол.

После этой победы Вердер набрал три зачетных пункта и поднялся на тринадцатую строчку, Аугсбург с одним очком остался шестнадцатым.

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