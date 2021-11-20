Скандал во второй Бундеслиге оставил без работы Маркуса Анфанга.

В пятницу утром прокуратура Бремена сообщила, что начала расследование против главного тренера Вердера Маркуса Анфанга. Он подозревается в использовании поддельного сертификата вакцинации COVID-19.

В тот же день Анфанг категорически отрицал любые обвинения. Однако уже сегодня подал в отставку с должности наставника Вердера. Как и его ассистент Флориан Юнге, также подозреваемый в фальшивом сертификате.

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"Из-за очень напряженной ситуации для клуба, команды и моей семьи я решил немедленно покинуть Вердер. Я попросил руководство оперативно отреагировать, и они приняли отставку", – цитирует Анфанга Kicker.

Анфанг возглавил Вердер летом после вылета "музыкантов" из Бундеслиги. По итогам 13 туров бременцы идут в середине турнирной таблицы второго дивизиона.

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