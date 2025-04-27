В воскресенье, 27 апреля, 31-й тур чемпионата Германии закрывали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

Бохум – Унион Берлин – 1:1

Голы: Беро, 68 – Голлербах, 17

Нереализованный пенальти: Беро, 68 (Бохум)

Вердер – Санкт-Паули – 0:0

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Воскресный уикенд открывал поединок между Бохумом и Унионом. Рурци еще сохраняли призрачные шансы на сохранение прописки в элите, но для этого надо было выигрывать все 4 матча, которые остались. Зато Унион фактически выполнил задачу на сезон – команда пролетела мимо еврокубков, но на 99% продолжит выступления в Бундеслиге в следующем году (если не произойдет какого-то форс-мажора).

Берлинцы еще до перерыва вышли вперед благодаря голу Голлербаха. Бохум пытался отыграться, давил и таки достиг своего после перерыва, заработав право на пенальти. К мячу подошел Беро и... не смог обыграть кипера Униона, который отбил мяч перед собой. Однако словацкий полузащитник быстро реабилитировался и был первым на добивании – 1:1.

В конце концов, все завершилось боевой ничьей. Унион набрал 36 очков и остался на тринадцатой строчке, Бохум с 21-м пунктом последний – до переходного матча 4 балла.

Продолжает удивлять Санкт-Паули. Новичок Бундеслиги в борьбе за сохранение прописки в элите не проигрывает уже четыре матча подряд. На этот раз "пираты" дали серьезный бой Вердеру, прервав его четырехматчевую победную серию. Бременцы в конце встречи все-таки сумели выйти вперед, но VAR зафиксировал офсайд в момент взятия ворот.

Как следствие, безголевая ничья. Санкт-Паули набрал 31 очко и остался четырнадцатым. Вердер с 46-ю пунктами восьмой – "зелено-белые" потеряли шанс вытеснить из зоны еврокубков дортмундскую Боруссию.

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