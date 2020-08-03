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Вердер попрощался с двумя ветеранами

14:49 - Читати українською
Вердер попрощался с двумя ветеранами
Филипп Баргфреде / Сайт Вердера

Вердер начал чистку состава после провального сезона 2019/20.

"Музыканты" на своем официальном сайте объявили об уходе центрбэка Себастьяна Лянгкампа и опорника Филиппа Баргфреде.

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Контракты обоих игроков завершились 1 августа, а новые клуб не предложил. 32-летний Лянгкамп провел в Вердере 2,5 сезона, за которые наиграл 35 матчей, голов не забивал. Младший на год Баргфреде является воспитанником бременцев. Хавбек дебютировал за первую команду клуба в 2009 году и с тех пор провел более 200 поединков.

Напомним, Вердер занял 16 место в прошлом сезоне Бундеслиги. После этого был плей-офф против Хайденхайма, где "музыкантам" помогло правило гостевого гола – 0:0 и 2:2.

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Филипп Филипп Баргфреде Себастьян Себастьян Лянгкамп Вердер Вердер Германия
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