Вердер попрощался с двумя ветеранами

"Музыканты" на своем официальном сайте объявили об уходе центрбэка Себастьяна Лянгкампа и опорника Филиппа Баргфреде.

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Контракты обоих игроков завершились 1 августа, а новые клуб не предложил. 32-летний Лянгкамп провел в Вердере 2,5 сезона, за которые наиграл 35 матчей, голов не забивал. Младший на год Баргфреде является воспитанником бременцев. Хавбек дебютировал за первую команду клуба в 2009 году и с тех пор провел более 200 поединков.

Напомним, Вердер занял 16 место в прошлом сезоне Бундеслиги. После этого был плей-офф против Хайденхайма, где "музыкантам" помогло правило гостевого гола – 0:0 и 2:2.

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