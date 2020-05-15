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Вердер отправил неназванного игрока на карантин – пресса указывает на легенду Бундеслиги

22:23 20 Читати українською
Вердер отправил неназванного игрока на карантин – пресса указывает на легенду Бундеслиги
Клаудио Писарро / TZ

Бременский Вердер вынужден ограничить доступ к тренировкам одного из своих игроков. Он контактировал с больным коронавирусом.

Неназванный игрок Вердера сдал тест на COVID-19 и проведет 2 недели в самоизоляции, сообщает официальный твиттер клуба.

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По данным Bild, футболист на карантине – легендарный форвард "музыкантов" Клаудио Писарро. Семья перуанца в начале недели сдала тесты на коронавирус. Положительным оказался анализ дочери 41-летнего нападающего Антонеллы. Тест самого Писарро – отрицательный. Однако, для безопасности бременской команды рекордсмен Кубка Германии ушел на обсервацию.

К слову, уже в понедельник, 18 мая, Вердер сыграет первый после вынужденной паузы поединок Бундеслиги. Соперником бременцев станет леверкузенский Байер.

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коронавирус Клаудио Писарро Клаудио Писарро Вердер Вердер Германия
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