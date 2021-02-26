Вердер оформил эффектный камбэк против Айнтрахта – "орлы" потеряли 11-матчевую беспроигрышную серию
В рамках 23-го туру Бундесліги Айнтрахт на виїзді поступився Вердеру. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Айнтрахт в Бундеслиге не проигрывает уже 11 матчей подряд, поэтому в поединке с Вердером "орлы" выглядели явным фаворитом встречи. Тем более они недавно сенсационно победили мюнхенскую Баварию – несомненного фаворита турнира.
Предсказуемо, счет открыли гости – на 9-й минуте Силва головой замкнул навес Костича в штрафную. Бременцы пытались навязывать борьбу, однако до перерыва ничего создать не смогли.
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В начале второй половины встречи хозяева сравняли счет – отличился Гебре Селассие. Это вдохновило бременцев и вскоре они вышли вперед благодаря голу Сарджента. До последних минут матча орлы отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, однако игрокам Вердера удалось удержать свои ворота "на замке".
Из-за этого поражение Айнтрахт потерял свою серию побед, которая состояла из 11-и матчей, и не сумел подняться на третью строчку Бундеслиги. Вердер расположился на 12-й строчке первенства.
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