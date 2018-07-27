Вердер объявил о трансфере Классена

Голландський півзахисник Евертона Деві Классен продовжить кар'єру в німецькому Вердері.

Бременский Вердер объявил о приобретении 25-летнего хавбека Эвертона Дэви Классена. Детали сделки не разглашаются, однако по информации СМИ, сумма трансфера 25-летнего голландца составила около 15 миллионов евро.

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Если это правда, то Дэви стал самым дорогим трансфером в истории бременского клуба. Текущий рекорд принадлежит полузащитнику Марко Марину, за которого клуб отдал 8,2 миллиона евро летом 2009 года.

Также сообщалось, что контракт Классена будет рассчитан на четыре сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.