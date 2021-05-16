Бременский Вердер объявил о возвращении знаменитого Томаса Шаафа, который уже имеет большой опыт в работе с клубом.

После поражения от Аугсбурга руководство Вердера решило отправить в отставку наставника Флориана Кофельдта, сообщает официальный сайт клуба.

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Замена нашлась оперативно – команду возглавил Томас Шааф, который является настоящей легендой клуба. Специалист тренировал бременскую команду в течение 14 лет (с 1999 до 2013 год), а в сезоне 2003/04 привел ее к "золотому дублю", завоевав чемпионский титул Бундеслиги и Кубок Германии. В сезоне 2008/09 Шааф вывел Вердер в финал Кубка УЕФА, где бременцы уступили донецкому Шахтеру.

"Мы рады, что Томас берется за эту задачу в такой нестабильной ситуации для клуба. Мы надеемся, что он сможет использовать свой опыт и подготовить игроков к последней игре сезона", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Вердер расположился на 16 месте в Бундеслиге за тур до завершения сезона заставит бременцев играть в переходных матчах.

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