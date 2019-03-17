Вердер на выезде уверенно победил Байер: 26-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги Вердер переиграл Байер благодаря голам Макса Крузе и Милота Рашицы (1:3).

Чемпионат Германии 2018/2019, 26-й тур

Байер – Вердер – 1:3

Голы: Бэйли, 75 – Крузе, 13, 90+4, Рашица, 37

Айнтрахт – Нюрнберг – начало в 16:30

Бавария – Майнц – начало в 19:30

Вердер приехал в Леверкузен и уже на 13-й минуте открыл счёт – это Крузе, получив передачу от Макса Еггештайна, метров с 20-ти пробил в дальний угол. На 37-й очередная контратака гостей, начавшись с обрезки Драговича, завершилась голевым ударом Рашицы из пределов штрафной, а во втором тайме бременцы могли довести дело и до разгрома – Нури Шахин прямым ударом со стандарта попал в перекладину. Расплата за расточительность пришла довольно быстро: на 75-й минуте Леон Бейли пробил со штрафного точно в девятку – 1:2! После этого "фармацевты" осадили ворота Павленки и создали ряд неплохих моментов, но отыграться им так и не удалось. На 90+4 минуте Крузе поставил точку во встрече, ворвавшись в штрафную и эффектно переправив мяч в ворота – 1:3!

Таким образом, Вердер продолжил свою впечатляющую беспроигрышную серию – команда Флориана Кохфельдта не претерпела поражений ни в одном из 10 матчей в 2019 году. "Музыканты" набрали 39 очков и поднялись на восьмую позицию, в то время как Байер остался на шестой строчке с 42 зачётными баллами.